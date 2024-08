Eleições para presidência nos EUA podem ser decididas por investidores de criptomoedas; entenda

Nos últimos meses, o ex-presidente e atual candidato Donald Trump surpreendeu ao se tornar um grande apoiador dos criptoativos. Concorrendo novamente à presidência nos Estados Unidos, Trump chegou a se autodenominar “criptopresidente”. Agora, para a surpresa de muitos, os eleitores que investem em criptomoedas podem de fato ter um poder decisivo no resultado das eleições norte-americanas.

Depois do apoio de Donald Trump, a indústria de criptoativos voltou suas atenções para as eleições norte-americanas na esperança de que ventos favoráveis estejam por vir no âmbito regulatório.

Entre suas promessas, Trump disse que quer “todo o bitcoin restante produzido nos EUA” e que iria demitir Gary Gensler, atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), conhecido por sua “mão de ferro” na regulação de criptoativos.

Os anúncios de Trump fizeram o preço do bitcoin disparar diversas vezes este ano e agora as expectativas ficam com o resultado das eleições. No entanto, além de Donald Trump, o partido Democrata também tem se aproximado da indústria de criptomoedas.

Investidores cripto podem ser decisivos nas eleições

“A estimativa é que existam algumas dezenas de milhões de pessoas que têm cripto nos Estados Unidos. E essa eleição vai ser decidida em quatro estados, com cada um com cerca de 10 mil ou algumas dezenas de milhares de votos para lá e para cá. Então os eleitores que têm cripto podem ter um poder relevante na decisão da eleição”, disse David Lawant, da FalconX. David foi convidado de André Portilho no Morning Call Crypto, programa da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Além disso, os partidos estão vendo que a indústria cripto está se aproximando de Washington D.C., a ponto que um dos maiores fundos que apoia as eleições é o de cripto atualmente. Pessoalmente, acho que o partido Republicano falou e se comprometeu mais enquanto o partido Democrata está com um discurso mais vago, mas é interessante ver que ambos estão se aproximando do mercado”, acrescentou Lawant.

