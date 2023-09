Drex vs bitcoin: na batalha pelo futuro do dinheiro, quais as diferenças entre os dois?

O Drex será a nova moeda digital brasileira, criada pelo Banco Central para ser uma espécie de real digital. Ele faz parte do grupo de moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês), que já são pesquisadas e desenvolvidas por nações ao redor do mundo.

Já o bitcoin, por outro lado, já possui 14 anos de idade e é a primeira criptomoeda do mundo. Depois de ter valorizado mais de 550 mil vezes nesse meio tempo, a criptomoeda se tornou uma opção de investimento bastante procurada.

Entenda o impacto do Drex e do bitcoin no mercado financeiro e quais as diferenças entre os dois:

