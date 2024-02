Dona da Bolsa de Chicago vai lançar futuros de bitcoin e ether negociados em euro

O CME Group, responsável pela Bolsa de Chicago, anunciou na última terça-feira, 20, que vai lançar produtos de negociação de preços futuros de bitcoin e ether nas bolsas da Europa. O anúncio ocorre em meio a um crescente interesse de investidores em derivativos das duas criptomoedas.

De acordo com a empresa, serão lançados em 18 de março microcontratos de preços futuros de bitcoin e ether que serão negociados em euro. Porém, a companhia ainda precisa obter a aprovação dos reguladores europeus nas próximas semanas para lançar os produtos.

Giovanni Vicioso, head global de Produtos de Criptomoedas no CME Group, destacou que "os investidores globais têm procurado ferramentas mais precisas para gerir o seu risco à medida que cresce o interesse pelo bitcoin e pelo ether. Como tal, vimos um aumento de quatro vezes no volume dos nossos microcontratos futuros de bitcoin e ether denominados em dólares".

"O lançamento desses novos contratos denominados em euro fornecerá aos clientes produtos adicionais para obter de forma mais eficiente a exposição ao bitcoin e ao ether na segunda maior moeda fiduciária do mundo", ressaltou o executivo.

Vicioso pontou ainda que "no acumulado do ano, 24% do volume de futuros de bitcoin e ether no CME Group foram transacionados na Europa, e continuamos a desenvolver ferramentas adicionais para que os clientes possam expandir seus portfólios de criptomoedas e expressar ou avaliar possíveis movimentos do mercado".

Os microcontratos são considerados uma opção mais barata e acessível para investidores. Nesse caso, cada contrato será equivalente a um décimo do valor do bitcoin e do ether. Os minicontratos em dólares foram lançados em 2021.

O CME Group ressaltou ainda que seu "conjunto de produtos de criptomoeda continua fornecendo liquidez, volume e contratos em aberto consistentes para clientes que buscam hedge ou exposição à classe de ativos".

"Janeiro foi um mês recorde em termos de volume médio diário, com 71 mil contratos, em todos os produtos de criptomoeda. Além disso, a média diária de contratos futuros em aberto de bitcoin e ether atingiu máximas históricas no mês, com 23,5 mil contratos e 6 mil contratos, respectivamente", afirma a empresa.

Em relação a dezembro de 2023, os microcontratos futuros das duas criptomoedas tiveram um aumento de 43% no volume médio diário de negociação.

O CME Group registrou um crescimento significativo no interesse de investidores da Bolsa de Chicago em derivativos de criptomoedas ao longo do segundo semestre de 2023. Após bater diversos recordes, a bolsa superou a exchange Binance e se tornou o maior mercado de negociação de derivativos de bitcoin do mundo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok