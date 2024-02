Bitcoin pode testar suporte de US$ 45 mil em "correção pré-halving", aponta analista

O bitcoin deve sofrer uma "correção" em torno do próximo halving, mas o momento em que isso vai ocorrer ainda não está claro.

Em seu último vídeo publicado no YouTube em 20 de fevereiro, o popular trader e analista Rekt Capital previu que a ação de preço do bitcoin vai repetir o padrão dos ciclos de alta de 2016 e 2020.

Analista especula sobre o momento do "retrocesso pré-halving" de 2024

O bitcoin tem oscilado em uma faixa estreita por mais de uma semana, com US$ 52.000 atuando como uma forte zona de resistência.

Embora isso tenha afetado o sentimento do mercado – bem como a performance de preço das altcoins – os analistas experientes seguem otimistas.

Analisando ciclos anteriores, Rekt Capital identificou as principais fases comuns a ambas as configurações de mercado de alta.

"No passado, a quebra de uma tendência macro de baixa sempre precede a alta que vai até o halving", explicou ele.

"Em seguida, temos uma correção pré-halving e, depois, um período de reacumulação pós-halving e, em seguida, uma ação parabólica de preço em direção a novas máximas históricas."

Um gráfico anexo mostrou o par BTC/USD rompendo sua linha de tendência inicial de queda, apenas para ficar preso em uma zona de resistência formada anteriormente por ela. Romper e, em seguida, testá-la novamente como suporte – a fase de "correção pré-alving" – é o que está faltando em 2024 até agora.

"Também teremos a mesma coisa neste ciclo", continuou Rekt Capital.

A zona de interesse no que diz respeito ao recuo pré-halving está em torno de US$ 45.000, confirmam os dados do Cointelegraph Markets Proe da TradingView.

A pergunta é: "Vamos testar novamente essa resistência este mês no período pré-halving? Observe como nunca fomos capazes de fazer isso no período pré-halving anteriormente", questionou.

Rekt Capital concluiu que o par BTC/USD havia entrado com força total em seu rali pré-halving, acrescentando agora que os principais catalisadores de preço chegaram mais cedo do que em ciclos anteriores.

Zona de preço do bitcoin abaixo de US$ 50.000 entra em foco

Enquanto isso, comentando sobre a ação de preço recente, outros analistas viram poucos motivos para uma mudança de tendência em meio aos movimentos de oscilação.

"O bitcoin está sendo negociado exatamente pelo mesmo preço de 7 dias atrás", disse Caleb Franzen, fundador da plataforma de pesquisa Cubic Analytics, aos assinantes do X (antigo Twitter) em 22 de fevereiro.

"Flutuando entre US$ 50,6 mil e US$ 53 mil nos últimos 7 dias, mas o fechamento diário mais baixo foi de US$ 51,6 mil (que também é exatamente onde está sendo negociado agora). Eu realmente não entendo o pânico ou a rendição a uma vitória dos ursos."

Em resposta, o analista Matthew Hyland concordou amplamente com o colega, observando a importância do nível de retração de Fibonacci de 0,618 das máximas históricas logo acima de US$ 48.000.

"Se os US$ 49 mil caírem, o cenário muda de figura, mas a consolidação em uma tendência de alta costuma favorecer a continuação da tendência de alta", advertiu.

