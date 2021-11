Disney no metaverso: 'é nosso futuro e faremos dele um lugar mais feliz'

O metaverso vem sendo anunciado como uma das maiores mudanças sociais que o universo dos criptoativos e da blockchain pode produzir na sociedade. Muito maior que a revolução causada pelo bitcoin o metaverso pode se tornar uma nova forma de organização social na qual não há mais limites entre o digital e o físico.

Embora o termo tenha ficado popular entre os investidores de criptomoedas devido a plataformas como Decentraland e o Axie Infinity, jogo play-to-earn que virou sucesso mundial, o metaverso tem o potencial de ser muito mais que apenas jogos e avatares virtuais mas um universo próprio no qual a vida digital inclusive pode não ter mais conexão com a vida física.

Nesta linha a Disney, uma das empresas de entretenimento mais famosas e antigas do mundo que está no imaginário de boa parte da população mundial, anunciou que o metaverso é o seu futuro com Bob Chapek, CEO da empresa, descrevendo o mundo da realidade virtual como uma "integração ilimitada do mundo físico e do mundo digital".

"Isso é um pouco difícil de entender, porque o metaverso ainda não foi criado, mas acho que a Disney tem essa capacidade única de capturar a representação física da vida das pessoas e integrá-la à existência digital que elas têm", disse.

Chapek destacou que todas as grandes empresas do mundo estão entrando no metaverso. Ele citou o Facebook que mudou seu nome para Meta e também pontuou que a Microsoft e a HP também anunciaram sua entrada neste novo universo digital.

Disney

O CEO da Disney disse também que a empresa planeja construir seu metaverso conectando os mundos físico e digital e alinhando experiências que a companhia tem em múltiplas plataformas em um só lugar.

"O que fizemos até agora é apenas o prelúdio da era em que seremos capazes de conectar os mundos físico e digital de forma mais próxima, permitindo uma narrativa ilimitada em nosso próprio metaverso da Disney. Estamos ansiosos para criar oportunidades incomparáveis ​​para os consumidores , Permitindo que eles experimentem tudo o que a Disney oferece em nossos produtos e plataformas, não importa onde o consumidor esteja. ", disse.

Chapek disse que a Disney tem um longo e bom histórico de uso de tecnologia para aprimorar a experiência de entretenimento. Ele citou por exemplo que o primeiro desenho animado "Willie Steamboat" com som sincronizado foi desenvolvido pela companhia.

"Enquanto olhamos para a próxima fronteira, dada nossa combinação única de branding, franquia, experiência física e digital e alcance global, vemos um potencial ilimitado, o que nos dá uma visão da Walt Disney Company para os próximos 100 anos", afirmou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube