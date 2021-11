Após subir 100.000%, Axie Infinity é o NFT mais buscado no Google em 2021

Os jogadores do game desenvolvido no estilo play-to-earn, Axie Infinity (AXS) podem comemorar o sucesso do jogo que conquistou adeptos em todo o mundo e vem mudando a forma como os jogadores interegem com os games.

Assim, segundo um levantamento recente, o criptoativo nativo do game, o AXS, subiu mais de 100.000% desde o seu lançamento no ano passado, sendo uma das criptomoedas que mais se valorizou nos últimos 12 meses.

Além disso, uma análise realizada pela Bacancy, uma empresa de software líder com especialização em desenvolvimento de blockchain, pesquisou os NFTs mais procurados de 2021 com base na quantidade de vezes que eles são pesquisados ​​no Google a cada mês. Axie Infinity ficou em primeiro lugar, com 706.000 pesquisas globais mensais.

A empresa destaca que a popularidade dos NFTs explodiu no ano passado, com o número global de pesquisas por “NFT” em média 1,6 milhões de acessos por mês. A exposição recente de celebridades e da mídia fez com que o recurso comercial fosse rotulado como a “nova criptomoeda”.

Axie Infinity foi considerado o NFT mais pesquisado de 2021

A coleção de NFTs do game consiste em “Axies” - personagens dentro de um jogo online que é semelhante a Pokémon, com cada personagem digitalizado como um NFT que é armazenado no blockchain Ethereum (ETH).

Os jogadores coletam e lutam com as criaturas e também podem trocá-las, permitindo aos usuários ganhar dinheiro jogando o jogo. A coleção pode ser considerada os NFTs mais populares disponíveis, com um valor histórico de US$ 3,06 bilhões e 1,06 milhão de traders, e pesquisas globais em média 706.000 por mês.

A empresa de pesquisa destaca ainda que recebendo uma média de 396.000 pesquisas globais mensais, a segunda coleção NFT mais pesquisada é NBA Top Shot.

A coleção consiste em destaques da NBA rotulados como "momentos digitais", onde os proprietários têm acesso a filmagens exclusivas e específicas da NBA. NBA Top Shot tem um total de 473.442 operadores, resultando em um valor histórico de $ 726,53 milhões.

CryptoPunks vem em terceiro lugar, com 42.000 pesquisas globais. A coleção NFT é comumente creditada como o início da mania NFT de 2021, tendo sido uma das primeiras coleções de arte a chegar ao mercado de blockchain.

A coleção tem o segundo maior valor de todos os tempos, US $ 1,6 bilhão, bem como os NFTs comerciais mais caros já registrados. O CryptoPunk # 9998 foi vendido por $ 530 milhões em 28 de outubro de 2021, no entanto, mais tarde foi revelado que era a mesma pessoa que transferia o NFT entre carteiras digitais.

A coleção Art Blocks vem em quarto lugar, recebendo 10.000 pesquisas globais. A coleção NFT é marcada como arte virtual, onde os proprietários têm acesso a obras de arte digitais exclusivas de vários artistas.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) é a quinta coleção NFT mais pesquisada no Google, com 3.900 pesquisas globais. Os NFTs são semelhantes aos CryptoPunks no sentido de que são rotulados como arte criptográfica, com os proprietários tendo acesso a uma área exclusiva para membros no MetaMask.

As 5 coleções mais pesquisadas mensalmente

1º Axie Infinity - 706.000 buscas;

2º NBA Top Shot - 396.000 buscas;

3º CryptoPunks - 42.000 buscas;

4º Art Blocks - 10.000 buscas;

5º Bored Ape Yacht Club - 3.900 buscas;

Segundo a Bacancy o recente aumento no interesse e nas vendas de NFT oferece um mercado novo e estimulante para blockchains. A variedade de coleções NFT disponíveis cria uma nova abordagem interessante para a arte digital e colecionáveis.

"O crescimento dos NFTs deve ser muito interessante para observar nos próximos meses, à medida que indivíduos e empresas continuam a inovar no espaço”, comunicou a empresa de pesquisa.

A pesquisa foi conduzida pela empresa de desenvolvimento de aplicativos Bacancy Technology, um hub exclusivo dos principais desenvolvedores de software, designers de UI / UX, especialistas em QA e muito mais, oferecendo serviços de desenvolvimento para a criação de aplicativos invejáveis ​​e de ponta.