Por que o Facebook e outras empresas estão investindo no metaverso?

Nas últimas semanas, o mundo foi impactado pelo anúncio da entrada de grandes empresas como Facebook, Microsoft e Nike no metaverso. Apesar de não ser um conceito realmente novo, a ideia de representação da vida real em um ambiente digital, ou melhor, da fusão entre os dois universo ganhou os holofotes dos principais canais midiáticos do mundo, além de chamar a atenção de grandes investidores para o setor, que estão alocando bilhões de dólares no desenvolvimento de metaversos centralizados e descentralizados.

Mas o que é um metaverso de fato? Quais as principais diferenças entre um metaverso centralizado e um descentralizado? Como isso se conecta com o mundo dos criptoativos? E qual é o potencial desse setor?

Confira a resposta para todas essas perguntas em mais uma edição do podcast do Future of Money com Nicholas Sacchi, Lucas Josa e Gabriel Rubinsteinn.

Inscreva-se em nosso canal no Youtube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Caso preferir, ouça o nosso podcast no Spotify ou em sua plataforma de streaming favorita!