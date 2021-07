Complexo de luxo em SP terá criptomoeda própria para facilitar transações

O complexo de luxo Cidade Matarazzo, que está sendo construído na região da Avenida Paulista, em São Paulo, deverá ter uma criptomoeda própria para impulsionar os negócios locais e facilitar as transações,revelou Alexandre Allard, dono do empreendimento.

"São 25 negócios dentro de um, e temos planos de criar uma criptomoeda própria para o complexo, com o objetivo de facilitar as transações e a remuneração dos fornecedores", revelou, segundo o jornal Valor.

O projeto pode dar uma visibilidade ainda maior para o setor de criptoativos no Brasil já que o empreendimento pretendeser um centro de consumo da alta sociedade, tanto brasileira quanto internacional, já que Allard diz que pretende trazer até o criador da Microsoft para conhecer a cidade e o projeto: “Quero trazer o Bill Gates aqui e outras pessoas como ele para que parem de ver o Brasil como um país de ‘terceiro mundo’”.

Allard não está poupando recursos no empreendimento que já conta com a assinatura de nome célebres no mundo das artes e da arquitetura, como o arquiteto francês Jean Nouvel, que assina a Torre Mata Atlântica, prédio de 25 andares presente no complexo e que será sede do primeiro hotel da rede americana Rosewood na América do Sul.

Segundo Allard, a ideia é que a criptomoeda do complexo ajude a movimentar a economia na Cidade Matarazzo e, se depender do público que frenquentará o local, dinheiro é o que não vai faltar.

O complexo reunirá mais de 70 marcas estrangeiras e inéditas no país, cerca de 30 pontos gastronômicos, idealizados por chefs famosos e um pavilhão totalmente dedicado à cultura. Chamado de Casa da Criatividade, esse local foi projetado pelo arquiteto francês Rudy Ricciotti, o responsável pelo departamento das Artes Islâmicas no Museu do Louvre, em Paris.

Além disso, serão instaladas 69 Casas de Artesãos, com trabalhos que contemplam o artesanato típico de todas as regiões do Brasil. O centro comercial também vai abrigar o primeiro ponto de venda físico do e-commerce de luxo Farfetch.

Para se ter uma ideia do tamanho do projeto e do montante de dinheiro que pode circular no local, mais de 90% das suites do hotel do complexo já foram vendidas, totalizando 1 bilhão de reais de VGV (valor geral de vendas).

Os detalhes sobre a possível criptomoeda que será utilizada no complexo não foram divulgados.

por Cointelegraph Brasil