Dificuldade de mineração do bitcoin atinge recorde histórico antes de halving em abril

A dificuldade de mineração do bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 83,95 trilhões de hashes na última quinta-feira, 14. A nova máxima foi estabelecida no mesmo dia em que o preço da criptomoeda atingiu um recorde de US$ 73.835, enquanto as expectativas dos investidores sobre o halving em abril seguem crescendo.

A dificuldade máxima representa um aumento de 5,8% em relação ao recorde anterior de 79,35 trilhões, em 29 de fevereiro. A dificuldade de mineração ultrapassou 80 trilhões há pouco menos de um mês, em 15 de fevereiro, antes de cair novamente na atualização de 29 de fevereiro.

De acordo com as projeções da plataforma BTC.com, espera-se que a dificuldade aumente ligeiramente para 84,17 trilhões na próxima verificação de dificuldade de mineração do bitcoin, marcada para 27 de março, o que levaria a um novo recorde.

Enquanto isso, os mineradores estão se beneficiando da alta recente da criptomoeda. As recompensas de mineração subiram para US$ 78,89 milhões em 11 de março, superando a máxima anterior de US$ 74,4 milhões estabelecida em outubro de 2021.

O movimento de 14 de março mostra um impulso semelhante, com uma nova máxima histórica seguida por um recuo imediato. O rali empurrou o bitcoin para US$ 73.835 antes de uma correção subsequentes para US$ 69.813, com uma realização de lucros entre investidores.

Para analistas do mercado de criptomoedas, parte da valorização significativa do bitcoin ao longo do quarto trimestre de 2023 e do primeiro trimestre de 2024 está relacionada às expectativas em torno do halving, um evento que está previsto para abril deste ano e que impacta na dinâmica de mineração do ativo.

O halving reduzirá as recompensas por bloco minerado de 6,25 unidades da criptomoeda para 3,125. O primeiro halving ocorreu em 28 de novembro de 2014, quando as recompensas foram reduzidas de 50 unidades para 25. A segunda ocorreu em 9 de julho de 2016, quando as recompensas foram reduzidas de 25 para 12,5 unidades. Por fim, a última redução ocorreu em 11 de maio de 2020, quando as recompensas de bloco foram reduzidas para o valor atual.

