Demissões em massa: o mercado cripto está acabando?

Nas últimas semanas, acompanhando a queda no mercado de criptomoedas, diversas corretoras e empresas ligadas ao setor anunciaram demissões em massa, trazendo uma série de preocupações para os investidores sobre o futuro do setor.

Mas o que está acontecendo? Por que essas empresas estão demitindo? Isso é apenas um reflexo do bear market? E quando as coisas vão voltar ao "normal"?

Quer saber a resposta para essas perguntas? Então acompanhe Nicholas Sacchi, Gabriel Rubinsteinn e Lucas Josa em mais uma edição do podcast do Future of Money:

