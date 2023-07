Dados de emprego nos Estados Unidos movimentam mercado de criptomoedas

A forma como o Federal Reserve, banco central norte-americano, conduz a economia do país pode impactar a cotação de ativos como o bitcoin e as principais criptomoedas. Nesta sexta-feira, 7, dados sobre emprego e desemprego nos Estados Unidos movimentaram o mercado cripto.

O bitcoin, cotado no momento a US$ 30.366, sobe 0,57% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, durante a manhã, a principal criptomoeda chegou a cair mais de 2% com a liberação do Relatório Nacional de Emprego ADP dos EUA.

O documento mostrou aumento de 497 mil no número de vagas de emprego no setor privado dos Estados Unidos em junho. O número veio muito acima da expectativa do consenso Refinitiv, de 228 mil.

Os dados apresentados podem ser interpretados como uma sinalização de que o Federal Reserve pode aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC). A autarquia já havia sinalizado essa possibilidade em outras ocasiões.

No entanto, os dados do payroll, liberados na manhã desta sexta-feira, 7, vieram abaixo do esperado, com o resultado mais “fraco” desde janeiro de 2022. Segundo especialistas, com o desemprego em linha, isso pode ser favorável para os ativos de risco como o bitcoin e as criptomoedas.

A divulgação do payroll animou investidores, fazendo com que o bitcoin recuperasse as perdas causadas pelo Relatório Nacional de Emprego ADP.

O ether, por outro lado, é cotado a US$ 1.868 e tem queda de 0,78% nas últimas 24 horas. Entre as 20 maiores criptomoedas por valor de mercado, apenas a Solana apresenta alta significativa no período, subindo 8,4%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

