Dá pra ganhar dinheiro com lançamentos de criptomoedas?

Entre o final de 2017 e o início de 2018, após um grande ciclo de alta do bitcoin, o mercado de criptoativos vivenciou um novo e rápido ciclo, o de ICOs, que foi responsável pelo surgimento de milhares de novos projetos, que em sua grande maioria, traziam apenas promessas que jamais poderiam ser cumpridas, gerando uma imensa bolha financeira. Recentemente, de 2020 pra cá, uma grande quantidade de projetos também surgiram e foram financiados de uma forma muito parecida, mas diferentemente do passado, muitos deles conseguiram realizar grandes entregas e, por conta disso, estão despontando no mercado.

Mas o que mudou de lá pra cá? É seguro participar destes lançamentos? É possível ter bons retornos com as ofertas iniciais?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Felipe Dantas se junta a Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa para discutir e explicar tudo sobre o potencial e os riscos do mercado de lançamentos de criptoativos.

Quer saber mais sobre as oportunidades de ganho e quais são os riscos desse setor? Assista ao vídeo:

