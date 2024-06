VanEck faz pedido com a SEC para ETF de Solana nos Estados Unidos

VanEck, uma das primeiras emissoras de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin nos Estados Unidos, entrou com um pedido para um novo ETF de Solana.

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, anunciou no X em 27 de junho que a empresa entrou com um pedido de ETF de Solana junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O novo fundo, chamado VanEck Solana Trust, visa capitalizar a natureza descentralizada, alta utilidade e viabilidade econômica da Solana, disse Sigel. Segundo o executivo, o trust é o primeiro pedido de ETF de Solana nos Estados Unidos.

Na postagem, Sigel fez alguns comentários sobre por que a empresa acredita que SOL é uma commodity. Ele escreveu:

“Acreditamos que o token nativo, SOL, funciona de forma semelhante a outras commodities digitais, como bitcoin e ether. Ele é utilizado para pagar taxas de transação e serviços computacionais no blockchain.

Assim como o ether na rede Ethereum, o SOL pode ser negociado em plataformas de ativos digitais ou usado em transações peer-to-peer.”

No pedido junto à SEC, a VanEck especificou que o VanEck Solana Trust deve ser listado na Cboe BZX Exchange, caso seja aprovado pela SEC.

Solana Trust busca crescimento

O objetivo de investimento do VanEck Solana Trust é refletir o desempenho do preço da criptomoeda Solana, excluindo as despesas operacionais do trust.

O pedido declara que o trust valorizará suas ações diariamente usando o índice MarketVector Solana Benchmark Rate. Este índice é calculado com base nos preços fornecidos por plataformas de negociação que a MarketVector considera as cinco principais plataformas de negociação de SOL, conforme determinado pelo relatório de revisão CCData Centralized Exchange Benchmark, líder da indústria.

O pedido de ETF de Solana da VanEck surge pouco depois de a SEC dos EUA aprovar o lançamento de ETFs de ether à vista nos EUA em 23 de maio de 2024. A aprovação encerrou longos debates sobre o status da criptomoeda ether, autorizando-a como uma commodity em vez de um valor mobiliário.

Subsequentemente, a SEC supostamente encerrou uma investigação sobre se o ether é um valor mobiliário em 19 de junho.

