Possível corte nos juros dos EUA deve atuar como "forte pivô de alta” em cripto nos próximos meses

O bitcoin e as principais criptomoedas sinalizam recuperação nesta terça-feira, 20, com a principal criptomoeda do mercado chegando próximo dos US$ 60 mil. Nas últimas 24 horas, o setor movimentou cerca de US$ 62 bilhões, com o otimismo retornando para a classe de ativos digitais conforme especialistas dão o corte na taxa de juros dos EUA “como certo” em setembro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 59.863, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, o bitcoin se consolidou entre US$ 57 e US$ 61 mil, o que é normal após um movimento muito extenso de queda como o que ocorreu após o fim do “carry trade” japonês.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Como a taxa de juros dos EUA vai impactar cripto

Apesar disso, as perspectivas para a principal criptomoeda do mercado ainda são otimistas. Especialistas, incluindo Josa, já dão o corte na taxa de juros dos EUA “como certo” em setembro deste ano. Ainda que um corte expressivo nos juros possa significar uma preocupação do banco central norte-americano com uma possível recessão, este não é o cenário mais provável para o momento, de acordo com Matheus Parizotto, analista de research da Mynt e convidado do programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube:

“Existem dados que mostram uma economia forte nos EUA, mas o risco de recessão também não é zero. Se continuar deteriorando algumas métricas, principalmente do mercado de trabalho, pode acontecer, mas não é o nosso principal cenário para agora”, disse ele no programa, transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras.

Lucas Josa, por outro lado, pontuou que o corte de juros nos Estados Unidos pode atuar como um forte pivô de alta para vários ativos nos próximos meses.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Otimismo com o bitcoin

Os especialistas da Mynt acreditam que o bitcoin possui uma narrativa otimista e a possibilidade de novas altas ainda este ano, graças à política monetária do Fed e a demanda institucional pelos ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

“No lado do ETF de bitcoin é compra, compra e compra sem parar. Então para o longo prazo só traz mais força para os fundamentos, principalmente para o lado do bitcoin. É um ciclo bem diferente, muito mais racional. A tese mais fácil de ser comprada é a tese do bitcoin, o mercado querendo ou não é isso e os investidores gostam. A narrativa é muito boa, muito forte e já ‘colou na parede’. A ideia é que os fluxos de entrada nos ETFs de bitcoin continuem se intensificando, principalmente com a possibilidade de corte na taxa de juros dos EUA”, disse Lucas Josa.

As eleições norte-americanas também podem ser um fator determinante para os próximos movimentos do bitcoin e das principais criptomoedas. No entanto, enquanto muitos apostam em Trump como a opção mais positiva para as criptomoedas, Josa aponta que mesmo em um cenário em que o candidato não vença as eleições, não será “o fim” para o bitcoin:

“O bitcoin vai subir mais se o Donald Trump ganhar a eleição, não tem o que fazer em relação a isso porque o mercado já entende que ele vai governar de uma forma muito pró-cripto. Mas acho que se ele não ganhar, o bitcoin vai sofrer um pouco mas invariavelmente vai voltar a subir por conta da forte demanda que temos no lado institucional”, concluiu.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok