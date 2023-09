Curso gratuito da Samsung ensina sobre IA e como criar uma criptomoeda do zero

O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, oferecerá neste mês de setembro uma série de cursos gratuitos sobre inteligência artificial (IA), programação, metaverso, internet das coisas (IoT), blockchain, entre outros. Os alunos poderão até mesmo aprender a criar a sua própria rede blockchain com sua respectiva criptomoeda.

Metaverso e inteligência artificial são destaques no Samsung Ocean, com sete atividades cada, explorando as diversas áreas destas tecnologias e suas aplicações do zero. Mas para quem deseja começar a entender de programação, o programa também tem opções como o curso “Programação para iniciantes”. Inovação também é um dos focos do programa.

“Inovação e Inteligência Artificial são temas cada vez mais relevantes na indústria da tecnologia, e é importante que o Samsung Ocean ofereça esse tipo de conteúdo aos alunos inscritos. Nosso objetivo principal é oferecer capacitação gratuita e de qualidade para pessoas de todo o Brasil, abordando os mais diversos temas dentro da tecnologia. É uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e até mesmo de ser introduzido em temas do seu interesse, levando em conta as principais tendências do mercado“, disse Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As inscrições estão abertas e os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). No total, são 50 aulas e cursos, no formato remoto ou presencial no campus de Manaus da UEA.

Gratuitos, os cursos oferecem um certificado de participação, mas têm vagas limitadas. Para se inscrever, é necessário acessar o site ou o aplicativo do Samsung Ocean.

Confira a programação do Samsung Ocean em setembro de 2023:

04/09

• Trilha de Inteligência Artificial: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas (presencial);

• Trilha de Inovação: Design Thinking – Desenvolvendo Soluções inovadoras (presencial)

05/09

• Trilha de Inovação: Startup Game Experience (presencial)

12/09

• Trilha Ágil: Introdução ao Desenvolvimento Ágil

• Trilha de Metaverso: Introdução ao Metaverso

• Trilha de Inteligência Artificial: Modelos de Regressão do Zero - Parte 1 (presencial)

13/09

• Trilha de Prototipação [Ocean Tech School]: Prototipação no-code de soluções digitais - Parte 1

• Trilha de Inteligência Artificial: Modelos de Regressão do Zero - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino: Introdução (presencial)

• Trilha de Metaverso: Desenvolvimento de Jogos para o Metaverso com Unity - Parte 1 (presencial)

14/09

• Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

• Trilha de Inteligência Artificial: Modelos de Regressão do Zero - Parte 3 (presencial)

• Trilha de Metaverso: Desenvolvimento de Jogos para o Metaverso com Unity - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Inovação: Gerando valor de produtos e serviços: uma abordagem teórica e prática (presencial)

18/09

• Trilha de Prototipação [Ocean Tech School]: Prototipação no-code de soluções digitais - Parte 2

19/09

• Trilha de Inteligência Artificial: Inteligência Artificial e Chats Inteligentes – Introdução

• Trilha de Inteligência Artificial: Introdução ao Deep Learning

• Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital - Parte 1 (presencial)

• Trilha de Wearables: Watch Face Studio: Construção de watch faces com Wear OS 3 (presencial)

20/09

• Jornada Frontend [Ocean Tech School]: Frontend Web com ReactJS – Introdução - Parte 1

• Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D - Parte 1 (presencial)

• Trilha de Inteligência Artificial: Laboratório de IoT com Arduino (presencial)

• Trilha de Inovação: Desenvolvimento de Produtos Inovadores: uma abordagem teórica e prática - Parte 1 (presencial)

21/09

• Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Inovação: Desenvolvimento de Produtos Inovadores: uma abordagem teórica e prática - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero - Parte 1 (presencial)

• Trilha de Inovação: Pitch Game (presencial)

22/09

• Trilha de Wearables: Watch Face Studio: Android Studio Com Sensores para Smartwatch (presencial)

• Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino: Introdução (presencial)

25/09

• Jornada Frontend [Ocean Tech School]: Frontend Web com ReactJS: Introdução - Parte 2

• Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D - Parte 3 (presencial)

• Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python - Parte 1 (presencial)

• Trilha de Metaverso: Esquenta Game Jam+ - Parte 1 (presencial)

26/09

• Trilha Ágil: Introdução a Modelagem de Sistemas – Caso de Uso

• Trilha Ágil: Introdução a Modelagem de Sistemas – Diagrama de Classe

• Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital - Parte 3 (presencial)

• Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python - Parte 2 (presencial)

• Trilha de Metaverso: Esquenta Game Jam+ - Parte 2 (presencial)

27/09

• Jornada Frontend [Ocean Tech School]: Frontend Web com ReactJS: Integração com Backend - Parte 1

• Trilha de Inovação: Fundamentos de Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Base Tecnológica

• Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python - Parte 3 (presencial)

• Trilha de Metaverso: Esquenta Game Jam+ - Parte 3 (presencial)

• Trilha de Inovação: Pitch Game (presencial)

28/09

• Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital - Parte 4 (presencial)

• Trilha de Metaverso: Esquenta Game Jam+ - Parte 4 (presencial)

• Trilha Blockchain: Aula 4 – Desenvolvimento de uma Rede Blockchain e Criptomoeda (presencial)

29/09

• Trilha de Metaverso: Esquenta Game Jam+ - Parte 5 (presencial)

• Trilha de Inovação: Prototipação com Arduino – Introdução (presencial)

