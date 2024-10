Criptomoedas têm novo recorde de uso e trajetória semelhante à da internet, diz a16z

A gestora bilionária a16z divulgou um relatório em que afirma que o uso de criptomoedas atingiu um novo nível recorde. O levantamento realizado pela empresa aponta um crescimento nos diversos segmentos do mundo cripto, além de avanços "significativos" em áreas essenciais para o sucesso do setor, como regulação, tecnologia e adoção.

No relatório, a gestora destaca que "a situação atual de cripto é de avanços significativos ao longo de 2024 em regulação, tecnologia e adoção por consumidores. Houve marcos políticos importantes, como a súbita aprovação e listagem de ETFs de bitcoin e ether, além da aprovação de legislações bipartidárias sobre o tema nos Estados Unidos".

"Houve grandes melhorias na infraestrutura, desde atualizações em escala até o surgimento de redes de segunda camada da Ethereum e outros blockchains de alto rendimento. E houve também novas aplicações sendo desenvolvidas e usadas, desde o crescimento de segmentos como stablecoins até a exploração de categorias mais nascentes, como IA, redes sociais e jogos", explica a gestora.

Mesmo assim, a a16z avalia que está cedo para cravar um novo superciclo de alta: "Ainda não sabemos se entramos na quinta onda do ciclo de inovação e disparada de preços. De qualquer forma, as criptomoedas, como indústria, tiveram um progresso indiscutível no ano passado. E, como o ChatGPT provou, basta um produto inovador para mudar uma indústria inteira".



A gestora destaca ainda que "nunca houve tantos endereços de cripto mensais ativos", na casa dos 220 milhões. O relatório compara esse recorde ao ciclo de crescimento de usuários da internet durante o início da expansão dessa nova tecnologia, indicando que cripto pode estar crescendo em um ritmo ainda mais acelerado.

Na visão da a16z, as criptomoedas também podem "resolver alguns dos problemas mais relevantes" ligados à inteligência artificial, em especial a tendência de centralização do segmento. Para a gestora, "os cruzamentos entre cripto e IA podem se fortalecer nos próximos anos".

O futuro de cripto

À EXAME, Dan Yamamura, sócio da Fuse Capital, avalia que o relatório confirma a visão de que "toda a tecnologia de blockchain desenvolvida até hoje se tornou mais barata e tem aumentado muito em termos de velocidade", facilitando esse crescimento de uso e adoção.

"Blockchain está cada vez mais perto do nosso dia a dia, e não como funções de Web3, mas facilitando funções que hoje são feitas por outros tipos de tecnologia. Então é muito mais a estrutura de evolução de infraestrutura que a gente tem hoje, principalmente no mercado financeiro, do que as pessoas passarem a operar em Web3", avalia.

Já sobre a comparação com a evolução da internet, Yamamura avalia que cripto "está começando a cair no mainstream. Se você olhar cripto como uma classe de ativo de investimento, não há dúvida que é uma classe já onde o mercado tradicional aloca recursos, talvez ainda abaixo da média que vai ser ao longo do tempo".

"Ainda há uma dúvida de alocação, mas quando o mercado e o público começar a usar mais a tecnologia blockchain, principalmente usando as stablecoins, isso vai fazer com que a adoção tenda a acelerar", projeta.