Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Criptomoedas meme não vão sustentar crescimento da Ethereum, diz criador da rede

Vitalik Buterin avalia que blockchain precisa focar em projetos de finanças descentralizadas com "baixo risco" para poder crescer

Ethereum: criador do projeto criticou criptomoedas meme (Reprodução/Reprodução)

Ethereum: criador do projeto criticou criptomoedas meme (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16h02.

Tudo sobreEthereum
Saiba mais

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, afirmou no último domingo, 21, que o futuro e o crescimento da rede passa por um foco em projetos de finanças descentralizadas (DeFi) de "baixo risco", e não nas chamadas criptomoedas meme.

Em uma publicação, Buterin disse que "uma das tensões importantes na comunidade Ethereum há muito tempo tem sido a tensão entre aplicativos que geram receita suficiente para sustentar economicamente o ecossistema, seja sustentando o valor do ether ou apoiando projetos individuais, e aplicativos que satisfazem os objetivos subjacentes que trouxeram as pessoas para a Ethereum".

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Ele avalia que o primeiro grupo é composto por NFTs (tokens não-fungíveis) e criptomoedas meme, e seus defensores argumentam que o blockchain é favorecido pela entrada de mais usuários e capital de interessados nesses ativos. Entretanto, a maioria dos projetos "termina com poucos usuários ou pagam taxas pequenas".

Buterin acredita que essa categoria seria incapaz de sustentar uma "economia de US$ 500 bilhões" como a da Ethereum. Por isso, seria importante focar no segundo grupo, que teria o papel de "alcançar um acesso global democratizado a pagamentos e poupanças em categorias de ativos valiosos".

O criador do blockchain comparou a sua estratégia à do Google. O gigante de tecnologia tem mais de dois terços da sua receita provenientes do seu negócio de anúncios digitais, por mais que a área não seja a mais atraente e com uma comunidade engajada.

Nesse sentido, Buterin acredita que ativos como NFTs e criptomoedas "são de importância crucial para o papel da Ethereum no mundo e para sua cultura, mas não precisam ser vistas como geradoras de receita". "E eu espero que a Ethereum consiga fazer muito melhor que o Google", disse.

  • Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"A Ethereum tem a descentralização incorporada em uma camada técnica e social muito mais profunda, e eu diria que o caso de uso de DeFi de baixo risco cria muito alinhamento entre 'fazer bem' e 'ser bom', em um grau que não existe para negócios de publicidade", defendeu.

O desenvolver acredita que o valor dessas aplicações estaria no caráter "insubstituível" dos projetos e por serem "culturalmente convergentes" com as metas da própria comunidade do blockchain e das condições técnicas da rede.

Por isso, Buterin defende que a comunidade da Ethereum deve focar e trabalhar menos em criptomoedas meme e focar em projetos com aplicações práticas no mundo das finanças, trazendo casos de uso mais claros e inovadores para o público.

"Por todas estas razões, eu diria que um foco mais forte em projetos baixo risco nos coloca em uma posição muito melhor para sustentar economicamente o ecossistema, mantendo a congruência cultural e de valores que a pesquisa e os anúncios jamais puderam para o Google", disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:EthereumBlockchainCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

China recomenda pausa em tokenização de ativos e vê riscos na prática

Mercado de criptomoedas perde R$ 9 bilhões em 24 horas após correção intensa

Banco Safra lança 'dólar digital' próprio e entra no mundo das stablecoins

Bitcoin hoje: criptomoeda despenca para US$ 112 mil e tem oportunidade de compra, diz analista

Mais na Exame

English

Brazil–US crisis has no short-term solution, says Inter-American Dialogue program director

Mercados

Tarifaço reduz exportações de tecnologia da China para os EUA, mas Ásia mantém crescimento

Brasil

Fies 2º semestre: MEC abre processo para oferta de vagas remanescentes

Mundo

Hamas pede a Trump garantias para cessar-fogo em troca da metade dos reféns