Criptomoedas meme não vão sustentar crescimento da Ethereum, diz criador da rede

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, afirmou no último domingo, 21, que o futuro e o crescimento da rede passa por um foco em projetos de finanças descentralizadas (DeFi) de "baixo risco", e não nas chamadas criptomoedas meme.

Em uma publicação, Buterin disse que "uma das tensões importantes na comunidade Ethereum há muito tempo tem sido a tensão entre aplicativos que geram receita suficiente para sustentar economicamente o ecossistema, seja sustentando o valor do ether ou apoiando projetos individuais, e aplicativos que satisfazem os objetivos subjacentes que trouxeram as pessoas para a Ethereum".

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Ele avalia que o primeiro grupo é composto por NFTs (tokens não-fungíveis) e criptomoedas meme, e seus defensores argumentam que o blockchain é favorecido pela entrada de mais usuários e capital de interessados nesses ativos. Entretanto, a maioria dos projetos "termina com poucos usuários ou pagam taxas pequenas".

Buterin acredita que essa categoria seria incapaz de sustentar uma "economia de US$ 500 bilhões" como a da Ethereum. Por isso, seria importante focar no segundo grupo, que teria o papel de "alcançar um acesso global democratizado a pagamentos e poupanças em categorias de ativos valiosos".

O criador do blockchain comparou a sua estratégia à do Google. O gigante de tecnologia tem mais de dois terços da sua receita provenientes do seu negócio de anúncios digitais, por mais que a área não seja a mais atraente e com uma comunidade engajada.

Nesse sentido, Buterin acredita que ativos como NFTs e criptomoedas "são de importância crucial para o papel da Ethereum no mundo e para sua cultura, mas não precisam ser vistas como geradoras de receita". "E eu espero que a Ethereum consiga fazer muito melhor que o Google", disse.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"A Ethereum tem a descentralização incorporada em uma camada técnica e social muito mais profunda, e eu diria que o caso de uso de DeFi de baixo risco cria muito alinhamento entre 'fazer bem' e 'ser bom', em um grau que não existe para negócios de publicidade", defendeu.

O desenvolver acredita que o valor dessas aplicações estaria no caráter "insubstituível" dos projetos e por serem "culturalmente convergentes" com as metas da própria comunidade do blockchain e das condições técnicas da rede.

Por isso, Buterin defende que a comunidade da Ethereum deve focar e trabalhar menos em criptomoedas meme e focar em projetos com aplicações práticas no mundo das finanças, trazendo casos de uso mais claros e inovadores para o público.

"Por todas estas razões, eu diria que um foco mais forte em projetos baixo risco nos coloca em uma posição muito melhor para sustentar economicamente o ecossistema, mantendo a congruência cultural e de valores que a pesquisa e os anúncios jamais puderam para o Google", disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok