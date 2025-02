Criptomoedas hoje: bitcoin tem demanda “enfraquecida” e mercado aguarda rumos de guerra comercial

Nesta sexta-feira, 7, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento de semana útil “de lado”. Após o anúncio das tarifas de Donald Trump contra China, Canadá e México ter movimentado o mercado de ativos digitais, o setor agora se recupera, mas não retoma o movimento de alta anterior.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.328, com queda de 1,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 7%.

O que está acontecendo com o bitcoin?

“Apesar do esforço do mercado, o bitcoin não conseguiu manter a alta do dia e voltou para correção. Este é um reflexo do mercado como um todo, que não soube muito bem para qual direção andar”, disse Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“Não só está no radar a guerra comercial entre Estados Unidos e China, como fica a dúvida sobre como será a análise dos dados de emprego dos Estados Unidos, depois que Powell, em discurso, sugeriu uma possível desvinculação do mercado de trabalho com a taxa de juros. Claro que essa desassociação não é tão simples assim. Não à toa, o aumento dos pedidos por seguro-desemprego traz uma "vantagem" para quem aposta no corte de juros. Porém, o payroll vai ser decisivo amanhã para pavimentar as projeções”, acrescentou.

“Enquanto isso, o risco acaba ficando mais de lado, sem um incentivo muito claro para o investidor. No caso do bitcoin, isso se traduz com uma demanda mais enfraquecida. Ela ainda está lá, mas falta intensidade para que a criptomoeda continue subindo. Um bom exemplo são os ETFs, que viram um fluxo positivo ontem, mas na casa dos US$ 60 milhões – algo bem abaixo do que estávamos acostumados a ver”, concluiu Fernandes.

