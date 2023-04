"Criptomoedas estão mortas nos Estados Unidos", diz investidor bilionário

Os reguladores nos Estados Unidos sufocaram o setor de criptomoedas até a morte, de acordo com o defensor do bitcoin Chamath Palihapitiya, um investidor bilionário focado no setor de tecnologia. Ele falou sobre o tema durante uma entrevista para o podcast All-In publicada no último sábado, 22.

O comentário de Palihapitiya veio em resposta à notícia de que a corretora de criptomoedas Coinbase — a maior dos Estados Unidos — está considerando a transferência de suas operações para o exterior. Ele criticou especialmente Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

“As criptomoedas estão mortas nos Estados Unidos. Quero dizer, agora você tem o Gensler até mesmo culpando as criptomoedas pela crise bancária — as autoridades dos Estados Unidos apontaram firmemente suas armas para as criptomoedas", avaliou o bilionário.

Embora Palihapitiya tenha dito que os EUA provavelmente veem as criptomoedas como uma ameaça à sua “posição”, o investidor atribuiu alguma culpa da situação atual também ao setor: “Para ser justo com os reguladores, [o setor cripto] ultrapassou os limites mais do que qualquer outro setor de startups".

Ele completou sua análise concluindo que os bons atores agora estão “pagando o preço” pelo mau comportamento da corretora falida FTX e de outras empresas que impactaram negativamente a reputação do setor. Na visão dele, o cenário atual no mercado americano mostra que “a conta chegou”.

Investida da SEC contra a Coinbase

Palihapitiya ficou perplexo com a noção de que a Coinbase — uma plataforma de negociação de ativos digitais que "cumpe as regras e anda na linha" e que "tentou fazer as coisas certas" — não obteve clareza regulatória junto às agências responsáveis pelo mercado financeiro dos Estados Unidos. “Como isso é possível?”, questionou.

Em março, a SEC emitiu uma notificação para a Coinbase — uma medida que normalmente indica que o regulador planeja dar entrada a uma ação de execução contra a empresa por possíveis violações das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Se uma ação for movida, o CEO da exchange, Brian Armstrong, diz que ela estará pronta para ir aos tribunais defender seus direitos.

Em um post no blog oficial da exchange, a Coinbase disse que a “ameaça legal” poderia ter como alvo o programa de staking da exchange, o Coinbase Earn, além dos ativos digitais listados em sua plataforma, sua carteira digital não custodial e os serviços Coinbase Prime. O staking se refere a uma atividade de depósito de criptomoedas em troca de uma renda mensal.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok