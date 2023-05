Criptomoeda com mesmo nome do projeto de Elon Musk é acusada de golpe nos EUA

Os criadores de uma criptomoeda chamada TruthGPT Coin foram acusados pelos reguladores do Texas, nos Estados Unidos, de promoverem um golpe se apoiando em um projeto anunciado pelo bilionário Elon Musk e que possui o mesmo nome. Eles receberam uma ordem para encerrar as vendas e divulgação do ativo.

A ordem foi enviada pela Comissão de Valores Mobiliários do estado e destaca que os intimados começaram a divulgar uma série de ativos digitais em março de 2023. Entre eles estava a TruthGPT Coin, "um ativo digital supostamente alimentado por um modelo de inteligência artificial conhecido como Elon Musk IA", que teria sido desenvolvida pelo bilionário.

Segundo as autoridades, os criadores afirmavam que a criptomoeda ofereceria uma "plataforma segura e confiável para a negociação e investimento em outras criptomoedas". Além da TruthGPT Coin, também foi identificada a promoção da Elon Musk AI Token, associado a uma inteligência artificial que serviria como um "conselheiro de investimentos".

Os dois tokens eram oferecidos em sites e redes sociais e eram divulgados por avatares que se passavam pelo bilionário Elon Musk, dando a impressão que ele estava endossando os ativos. Parte da estratégia de divulgação nvolvia a promessa de que os ativos valorizariam até 1.000 vezes.

"A Divisão de Execução determinou que os Requeridos estão oferecendo TruthGPT Coin e Elon Musk AI Token como parte de um esquema de valores mobiliários fraudulento. O comissário de Valores Mobiliários está entrando com esta Ordem de Cessar e Desistir de Emergência para proteger o público de danos imediatos e irreparáveis", destacou a ordem enviada aos responsáveis pela iniciativa.

Elon Musk e o TruthGPT

Em abril deste ano, Elon Musk afirmou que estava trabalhando no desenvolvimento de uma inteligência artificial própria que "buscaria a verdade" e evitaria o "politicamente correto". Ele batizou o projeto de TruthGPT e aproveitou para criticar outras inteligências artificiais famosas, como o ChatGPT.

"Vou lançar algo chamado TruthGPT, ou uma IA que busque a verdade absoluta e tente entender a natureza do universo", disse Musk. A inteligência artificial veria as pessoas como uma parte interessante do universo e decidiria não "aniquilar os humanos", segundo Musk. Ele também criou uma empresa voltada para inteligência artificial, batizada de X.AI.

Entretanto, a novidade anunciada pelo bilionário acabou abrindo margem para o surgimento de projetos que tentam atrair investidores ao se associar com o nome de Musk, mesmo sem ter nenhum valor intrínseco ou uma relação oficial com os projetos do executivo, como o caso dos criadores da TruthGPT Coin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok