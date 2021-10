Criptomoeda-meme dispara e investidor ganha R$ 415 milhões em cinco dias

As criptomoedas-meme, ativos digitais que surgem como brincadeira ou inspiradas em memes, são um setor aquecido no mercado cripto. E uma das principais representantes deste grupo, a shiba inu (SHIB), criptomoeda que tem a raça de cachorro como nome, vive um momento de alta acentuado, que pode ter sido desencadeado por um único investidor.

Segundo o WhaleStats, que monitora os mil endereços mais ricos registrados na rede Ethereum, uma única carteira comprou mais de 6 trilhões de SHIB no final da última semana, que, naquele momento, eram equivalentes a 43,8 milhões de dólares (240 milhões de reais).

Cinco dias depois, o preço do criptoativo praticamente triplicou, saltando de US$ 0,000007 para US$ 0,000020 - e não se engane: apesar do preço aparentemente irrisório dos tokens SHIB, a criptomoeda é a 25ª maior do mundo, com valor de mercado superior a 7,4 bilhões de dólares, e está listada em grandes corretoras como Coinbase, Binance e Huobi.

Apenas nas últimas 24 horas, o token SHIB subiu quase 90%, multiplicando também o investimento milionário feito pelo comprador anônimo, que viu seus 44 milhões de dólares se transformarem em 120 milhões (655 milhões de reais) em menos de uma semana, gerando lucro de quase 76 milhões de dólares (415 milhões de reais) em apenas cinco dias.

Além da compra milionária, que deixou os entusiastas do ativo digital animados, outro fator que pode estar por trás do movimento de alta é - adivinhe - Elon Musk, que compartilhou nas redes sociais, no domingo, uma foto do seu cachorro, da raça shiba inu.

Apesar da situação beirar o ridículo, o fato é que as criptomoedas-meme vivem basicamente disso - como o próprio nome diz, elas são, antes de mais nada, uma brincadeira. Mesmo a mais popular delas, a dogecoin, foi criada sem nenhum propósito além da diversão e só começou a se propor como meio de pagamento após o seu crescimento acentuado do início do ano.

Na onda da dogecoin, vários outros projetos surgiram, entre eles o shiba inu e milhares de outras criptomoedas que fazem referências a animais, memes e piadas de modo geral. Como qualquer criptoativo, o seu preço varia de acordo com oferta e demanda, então, enquanto houver gente disposta a participar da brincadeira, é provável que criptos desse tipo continuem a se valorizar.

O risco, claro, também é muito maior, já que esse tipo de ativo não apresenta soluções para problemas do mundo real, como fazem as criptos mais importantes do mundo, como bitcoin, ether, cardano e muitos outros.

