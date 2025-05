Criptomoeda meme de filhote de hipopótamo salta mais de 500% em uma semana

O mercado de criptomoedas encerrou a semana passada com uma valorização intensa e disseminada no setor, mas o ativo com a maior alta não foi uma moeda digital antiga e consolidada, como o bitcoin e o ether, mas sim uma memecoin. A MOODENG, que faz referência a um filhote de hipopótamo, saltou mais de 530% na semana.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a MOODENG apresenta uma valorização de 533% entre os dias 5 e 11 de maio. Considerando o acumulado em todo o mês de abril, os ganhos também foram expressivos, de 812%. Com isso, ela chegou a uma capitalização de US$ 242 milhões.

Apesar da forte disparada nas últimas semanas, a criptomoeda meme ainda está longe do seu pico de preço, em novembro de 2024. Naquele mês, a MOODENG chegou a atingir uma capitalização de mercado de US$ 614 milhões, coincidindo com o início do ciclo de alta do setor.

Analistas atribuíram o desempenho naquele momento à forte popularidade do filhote de hipopótamo Moo Deng, que se tornou uma sensação na internet e gerou diversos memes. Desde então, o ativo entrou em um movimento de desvalorização e teve dificuldades para atrair novos investidores.

A alta da MOODENG também superou outras criptomoedas meme maiores e mais populares. A maior do segmento, a dogecoin, teve alta de 42% nos últimos sete dias, enquanto a Shiba Inu subiu 32,8%, a pepe, 79,9%, e a dogwifhat, 123,7%.

Todas as altas foram atribuídas por analistas a uma retomada do apetite ao risco entre investidores. A expectativa de uma injeção de liquidez no mercado e avanços em acordos comerciais que podem encerrar a guerra tarifária dos Estados Unidos animaram investidores.

Ativos de risco, como as criptomoedas, foram os grandes beneficiários. Nesse cenário, uma valorização maior das memecoins que de outros ativos digitais mais consolidados é uma tradição no mercado, e o movimento se confirmou novamente. Com isso, a MOODENG foi um dos maiores beneficiários.

O movimento também mostra a forte volatilidade associada às criptomoedas meme, que alternam rapidamente entre grandes ganhos e perdas. Nesse sentido, a MOODENG ainda pode devolver parte dos ganhos, ou então intensificar ainda mais a sua disparada.

