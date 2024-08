Criptomoeda despenca mais de 40% após blockchain perder R$ 10 milhões em ataque

A criptomoeda NXRA é um dos destaques negativos no mercado nesta quarta-feira, 7, acumulando uma queda de mais de 40% nas últimas 24 horas. O movimento reflete as perdas milionárias do blockchain do projeto, a Nexera, que foi alvo de um ataque realizado por hackers nesta semana.

De acordo com a empresa de segurança de criptoativos Cyvers, a rede focada na tokenização de ativos perdeu US$ 1,8 milhão (mais de R$ 10 milhões, na cotação atual) com o ataque. Em comunicado, a Nexera disse que está em contato com as autoridades para tentar reaver a quantia.

O ataque, porém, obrigou o protocolo a suspender o contrato inteligente por trás do seu token, o NXRA, e também pausar todas as negociações nas corretoras descentralizadas hospedadas no blockchain. As corretoras centralizadas também estão suspendendo qualquer transferência para a rede.

"Concluímos recentemente nossa investigação técnica sobre a exploração e determinamos que não há problemas com nossos contratos inteligentes", afirmou a Nexera em uma publicação no X, antigo Twitter.

A plataforma de monitoramento de blockchains Zapper aponta que os responsáveis pelo ataque desviaram 32,5 milhões de unidades da NXRA, que no momento do roubo valiam US$ 1,23 milhão, e US$ 550 mil em USDT, uma stablecoin pareada ao dólar.

Segundo o investigador ZachXBT — como ele se identifica no X, antigo Twitter —, os responsáveis pelo ataque contra a Nexera estariam ligados a uma onda de ataques semelhantes envolvendo o uso de chaves privadas de acesso a carteiras digitais, incluindo em projetos como o SpaceCatch e o Concentric.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A Nexera afirma que conseguiu congelar a maior parte das criptomoedas que estavam na carteira digital dos responsáveis pelo ataque e evitou "maiores danos". A empresa também disse que o ataque fez parte de uma ação "coordenada mais ampla contra múltiplos projetos e protocolos".

Ao todo, os criminosos conseguiram efetivamente desviar apenas US$ 440 mil das unidades roubadas, com o restante congelado na carteira digital. Segundo a Nexera, não será necessário emitir novas unidades do NXRA em um novo contrato inteligente, e o esforço agora é para "colocá-lo no ar novamente o mais rápido possível".