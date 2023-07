Criptomoeda da Chainlink dispara mais de 15% após anúncio de novo projeto

O link, criptomoeda da empresa Chainlink, disparou nas últimas 24 horas e acumula uma valorização de mais de 16%, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. A alta começou depois do anúncio da companhia sobre um novo projeto que busca facilitar a integração entre blockchains e empresas tradicionais.

O projeto anunciado pela Chainlink envolve um protocolo cross-chain, de múltiplos blockchains, para promover a interoperabilidade. Ele recebeu o nome de Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) – Protocolo de Interoperabilidade entre Cadeias, em tradução livre - e já está nas redes de teste da Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum e Optimism.

O CCIP é um protocolo de interoperabilidade que permite que as empresas transfiram dados e valores entre blockchain públicos ou privados diretamente de seus sistemas de back-end. A solução usa a infraestrutura de mensagens do sistema Swift, o mesmo que é usado por mais de 11 mil bancos em todo o mundo para facilitar pagamentos e liquidações internacionais.

Somente em 2021, a rede liquidou cerca de US$ 1,8 quatrilhão em transações efetuadas através de seus mais de 11.000 bancos membros, de acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos.

Projeto da Chainlink

O cofundador e CEO da Chainlink, Sergey Nazarov, explicou que o CCIP tem como objetivo criar uma ponte entre os mundos on-chain e off-chain:

"Assim como os principais padrões, como o TCP/IP, transformaram a internet fragmentada no início da internet na única internet global que todos conhecemos e usamos hoje, estamos criando o CCIP para conectar o cenário fragmentado das blockchains públicas e o crescente ecossistema de redes bancárias em uma única Internet de Contratos".

A novidade foi bem recebida no mercado e atraiu grandes investidores. Dados divulgados pelo Lookonchain apontam que, logo depois do anúncio, um grande investidor comprou um total de 788.877 unidades de link, a um preço de US$ 7,62. Atualmente, a criptomoeda está cotada a US$ 8,10.

Nos últimos sete dias, ela acumula ganhos de 18%, sendo que a maior parte ocorreu entre a quarta-feira e esta quinta-feira, 20. Com isso, ela tem a melhor performance dentre as 100 maiores criptos do mercado, com um bom desempenho mesmo em uma semana de lateralização para os ativos.

