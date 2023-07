Volume cai e bitcoin está 'suscetível a quedas abruptas e recuperações rápidas', diz analista

Nesta quarta-feira, 19, a cotação do bitcoin segue “de lado” após cair para a faixa dos US$ 29 mil. Nos últimos dias, a empolgação de investidores alimentada pelo ETF da BlackRock e a vitória judicial da Ripple contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), vem esfriando e fazendo com que especialistas se questionem sobre os próximos passos do setor.

O bitcoin é cotado no momento a US$ 29.843, com queda de 0,13% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Depois de disparar com a notícia de que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, quer criar um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista nos EUA, a principal criptomoeda acumula queda de 3% nos últimos 7 dias.

O volume de negociação do bitcoin também caiu cerca de 16%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Segundo Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management, isso pode aumentar a volatilidade da criptomoeda e favorecer movimentos de queda ou alta mais acentuados.

“Com um volume de negociação mais baixo, a criptomoeda está suscetível a quedas abruptas e recuperações rápidas, conforme evidenciado por suas flutuações intradiárias”, disse Ayron Ferreira.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.900 e sobe 0,04% nas últimas 24 horas.

O que está acontecendo no mercado?

A XRP, criptomoeda da Ripple que disparou mais de 80% após uma juíza norte-americana determinar que o ativo não configura valor mobiliário não registrado conforme acusava a SEC, ainda sobe cerca de 5% nas últimas 24 horas. No entanto, a alta semanal recuou para 68%, segundo dados do CoinMarketCap.

Também se destacam Cardano e Solana, que sobem cerca de 2,5% nas últimas 24 horas. Ambas as criptomoedas estão entre as mencionadas pela SEC em processos contra as corretoras Binance e Coinbase como valores mobiliários não registrados. Esses processos, no entanto, ainda não tiveram um desfecho.

“A clareza em relação à classificação dos tokens como valores mobiliários ainda precisa ser mais bem definida nos EUA antes de se chegar a uma conclusão definitiva”, comentou Ayron Ferreira.

O mercado tradicional, por enquanto, segue atento aos balanços corporativos nos EUA, mencionou Ferreira. “Os bancos divulgaram bons números e, nos próximos dias, esperam-se os resultados das empresas de tecnologia”.

“No cenário macroeconômico, os olhos do mercado estão voltados para a economia chinesa, que até agora não atendeu às expectativas. Além disso, aguardam-se estímulos econômicos que, até o momento, não se concretizaram conforme o mercado esperava”, concluiu o analista chefe.

