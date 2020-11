Vertex cria plataforma para negociar criptoativos em exchanges brasileiras

Quem faz negociações de criptoativos no Brasil não precisa mais ficar preso aos livros de ofertas das exchanges do país. Agora, é possível operar neste mercado com uma plataforma semelhante à que operadores do mercado de ações têm à sua disposição. Chamada Vector, a ferramenta, lançada nesta quarta-feira (11), permite comprar, vender e analisar o mercado de criptoativos em uma única tela.

O Vector é um produto da Vertex Technologies, quem tem como parceira a Nelogica, e, com isso, utiliza a mesma tecnologia do Profit, uma das mais famosas ferramentas para quem opera no mercado de ações. No caso do Vector, entretanto, ao invés da ferramenta estar conectada às corretoras de valores mobiliários, ela é ligada ao sistema das exchanges de criptoativos via API.

Inicialmente, apenas o Mercado Bitcoin está integrado ao sistema da Vector, e todos os ativos listados na exchange, que é a maior do Brasil, poderão ser monitorados e negociados na plataforma. A empresa afirma, também, que novas parcerias, com outras exchanges, serão anunciadas em breve.

O desenvolvimento de plataformas profissionais de negociação de criptoativos visa atender uma demanda crescente, já que, segundo dados da Receita Federal, os brasileiros negociaram, entre julho e setembro de 2020, quase 35 bilhões de reais em criptoativos — uma média superior a 11 bilhões de reais por mês.

“Muitos clientes da Nelogica pedem uma solução para negociação de criptoativos desde 2017. Além disso, com a entrada de cada vez mais players profissionais do mercado tradicional no universo cripto, entendemos que eles precisarão contar com uma solução mais robusta, que atenda suas altas exigências de funcionalidades, segurança e performance, semelhante ao que eles já possuem atualmente em outros mercados”, disse Wendel Smith, product owner do Vector e que também falou sobre a importância da ferramenta para atrair novos investidores para os criptoativos:

“Também vamos facilitar também a migração dos traders e investidores autônomos, que já usam soluções como o Profit, para descobrir esse novo mercado cripto, com o mesmo padrão de qualidade de tecnologia a que estão acostumados”, afirmou.

“Existem muitas oportunidades de profissionalizar ainda mais o setor, e temos o objetivo de oferecer a tecnologia para tal. Entendemos que neste mercado existem temas sensíveis como segurança, ciência, informação completa, dados consistentes, entre outros, e acreditamos que podemos trazer toda a inspiração do Profit para esta nova área de atuação: uma ferramenta robusta para operações de qualidade com criptoativos”, disse Luise Senna, head de Marketing da empresa.

A vantagem deste tipo de ferramenta em relação aos livros de ofertas nativos das exchanges é que eles permitem monitorar diversos ativos simultaneamente, visualizar diferentes tipos de gráficos, enviar ordens de vários formatos, acompanhar o volume de negociação de cada ativo, acompanhar médias e outros padrões, criar estratégias pré-definidas, entre outras funcionalidades.