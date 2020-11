Startup de cripto brasileira permite contratar plano de saúde com bitcoin

A Bitfy, startup brasileira de carteira de criptoativos, anunciou uma parceria inédita com a Yalo, programa de assinatura focado em saúde com parceiros como Dr. Consulta, Droga Raia e Drogasil, para permitir que consumidores contratem planos de saúde com pagamento em bitcoin.

Por meio da wallet da Bitfy, os usuários poderão contratar os planos da Yalo e efetuar o pagamento com criptoativos. Os planos da Yalo oferecem consultas médicas na rede Dr. Consulta por 40 reais e oferecem descontos de até 20% em exames e nas lojas Droga Raia e Drogasil.

“Por meio da carteira, você tem acesso à uma infinidade de serviços, e a saúde não poderia ser diferente. Com esta parceria, temos mais uma opção de pagamento da sua assinatura, facilitando, por consequência, o acesso à saúde”, destacou Lucas Schoch, CEO da Bitfy.

Segundo informações da Yalo, apenas 20% dos brasileiros possuem convênios médicos particulares, o que significa que mais de 150 milhões de pessoas contam, exclusivamente, com os serviços públicos do SUS. A proposta da empresa é oferecer à população brasileira, acesso a serviços de saúde e bem-estar de qualidade.

Para adquirir as assinaturas da Yalo + Dr. Consulta, basta baixar a nova versão do Bitfy e acessar a aba saúde. No aplicativo, é possível selecionar as opções de planos, que variam de 50 a 180 reais.

Além da nova parceria, pioneira na união dos setores de criptoativos e saúde no Brasil, a Bitfy também anunciou o lançamento do seu programa de afiliação, que distribuirá prêmios para clientes da plataforma que indicarem novos usuários.

O “Desafio Bitfy” é uma ação que visa ampliar o alcance da empresa e incentivar o uso do bitcoin no país, oferecendo, para isso, premiações semanais que variam de mil a 5 mil reais, além de outros prêmios.

Além do armazenamento de bitcoins e a possibilidade de compra e venda de criptoativos no ambiente do aplicativo, a Bitfy foi a primeira carteira cripto nacional a oferecer a possibilidade de uso dos ativos digitais em estabelecimentos e serviços parceiros, por meio dos terminais de pagamento da Cielo.