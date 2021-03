Square anuncia compra milionária e coloca 5% do seu patrimônio em bitcoin

A Square, empresa de pagamentos que responsável pelo popular aplicativo financeiro Cash App e é liderada pelo CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou nesta terça-feira, 23, a compra de 174 milhões de dólares em bitcoin.

No anúncio desta tarde, a empresa afirma ter adquirido 3.318 bitcoins, que se somam 4.709 que a empresa adquiriu em outubro de 2020, ao preço de 50 milhões de dólares. Assim, chega a um total investido de 224 milhões de dólares por 8.027 bitcoins, que, na cotação atual, equivalem a quase 390 milhões de dólares (2,1 bilhões de reais).

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, empresa de softwares que possui mais de 3 bilhões de dólares em bitcoin, foi um dos primeiros a se manifestar sobre a transação: "A Square anunciou hoje a compra de 3.318 bitcoins por um preço agregado de 170 milhões de dólares. Combinado à compra anterior, de 50 milhões de dólares em bitcoin, isso representa 5% do dinheiro total, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da empresa em 31 de dezembro", disse, no Twitter.

Os investimentos da empresa em bitcoin fazem parte da estratégia de diversificar o patrimônio da companhia, que também oferece negociação de criptoativos aos mais de 36 milhões de usuários do Cash App. Segundo a Square, apenas no quarto trimestre de 2020, a empresa vendeu 1,76 bilhão de dólares em bitcoin em seu aplicativo. Ao longo de 2020, foram 4,57 bilhões - valor nove vezes maior do que o registrado no ano anterior e que equivale a quase 50% de toda a receita da empresa.

O lucro líquido com as operações com a criptomoeda ao longo do ano passado foi de 97 milhões de dólares, ou 2% do total negociado, valor muito abaixo do que a criptomoeda rendeu ao longo do ano, o que pode explicar a intenção da empresa em aumentar sua exposição ao ativo digital.

A cotação do bitcoin caiu pelo segundo dia consecutivo nesta terça, passando de cerca de 54 mil dólares para pouco mais de 45 mil na mínima do dia. O preço da criptomoeda esboça recuperação de parte das perdas, impulsionado pelo anúncio da Square, e atualmente é negociado acima de 48 mil dólares.

