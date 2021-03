MicroStrategy anuncia planos para comprar mais R$ 3,5 bilhões em bitcoin

A MicroStrategy anunciou nesta terça-feira, 16, que planeja levantar 690 milhões de dólares (cerca de 3,5 bilhões de reais) para comprar mais bitcoin. A empresa já investiu quase 1,2 bilhão de dólares na criptomoeda — valor que, com o seu preço atualizado, supera os 3,5 bilhões de dólares.

O anúncio da MicroStrategy foi feito pouco antes do bitcoin ultrapassar o preço de 50 mil dólares pela primeira vez. A ideia é emitir títulos de dívida conversíveis, que são instrumentos que funcionam para a empresa como um empréstimo, e que o investidor pode converter por dinheiro ou participação na companhia.

Os títulos não terão garantia e incorrerão em juros semestrais, sempre em 15 de fevereiro e 15 de agosto, com início em 15 de agosto de 2021, afirmou a MicroStrategy. Os papeis emitidos terão vencimento em 15 de fevereiro de 2027, exceto que sejam recomprados, resgatados ou convertidos antes disso.

No início de fevereiro, a MicroStrategy, que produz softwares de business intelligence (BI), anunciou a compra de mais 10 milhões de dólares em bitcoin. Na época, o CEO da companhia, Michael Saylor, disse que a empresa "continuaria a gerenciar ativamente o seu balanço” e “adquirir progressivamente mais bitcoin” por preços que “provavelmente vão continuar subindo”.

Saylor é um dos mais conhecidos defensores do bitcoin no mundo dos negócios. Recentemente, ele agradeceu e parabenizou Elon Musk após o anúncio da compra bilionária de bitcoin pela Tesla. Ele também já afirmou que o bitcoin "é o melhor dinheiro já inventado", entre outros elogios ao ativo digital.

Atualmente, a MicroStrategy, que começou a comprar bitcoin em agosto de 2020, soma 71.079 unidades da criptomoeda, avaliadas em mais de 3,5 bilhões de dólares na cotação atual. A empresa pagou, em média, 16.110 dólares por bitcoin — hoje, o preço é mais de três vezes maior.

