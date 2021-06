Santander testa projeto que detecta transações suspeitas com criptomoedas

A Elliptic é uma empresa de análise de blockchain que anunciou que concluiu um teste piloto com o Banco Santander para detectar atividades suspeitas ligadas a criptomoedas. Isso foi relatado em um artigo publicado na Investing.

A Elliptic publicou um comunicado na terça-feira, 22 de junho, detalhando que o piloto se concentrou na avaliação de risco em transações com criptomoedas.

De acordo com a publicação, uma ferramenta chamada "Discovery" foi usada durante o piloto.

Nesse contexto, Simone Maini, CEO da Elliptic, comentou: "Este piloto demonstra o compromisso da Elliptic em ajudar as instituições financeiras a entender sua exposição a criptomoedas e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro realizada com criptomoedas."

Segundo Maini, foi um exercício bem-sucedido. E de acordo com o comunicado, o Discovery usa análises avançadas de blockchain para conduzir avaliações de risco de contraparte em exchanges de criptomoedas.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o seu funcionamento. Confira.