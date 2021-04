Redução na oferta do Ethereum leva criptomoeda a novo recorde de preço

O preço do ether atingiu um novo recorde ao chegar, nesta quinta-feira, 22, à marca de 2.607 dólares. A alta recente foi motivada, principalmente, pelo entusiasmo dos investidores com a atualização no blockchain Ethereum, que poderá tornar a criptomoeda deflacionária.

Em um dia de queda em grande parte do mercado, às 12h no horário de Brasília, o ether operava em alta de 13% nas últimas 24h, levando o preço do ativo digital a um aumento acumulado de quase 300% desde o ínicio do ano.

De acordo com analistas e desenvolvedores da blockchain Ethereum, o motivo principal por trás dessa alta nas últimas semanas é a atualização em sua rede. Prevista para julho, a atualização EIP 1559, além de tentar resolver a questão das altas taxas de transferência da rede, pode tornar o criptoativo deflacionário, através da queima de unidades já existentes e, por reduzir a emissão anual da criptomoeda.

"O ether se tornará um ativo deflacionário... Esse recurso reduzirá a oferta de moedas e terá um efeito correspondente em seu preço, criando um ponto de atração para mais compradores", disse Nick Spanos, cofundador do Zap Protocol à Coindesk.

Durante o mês de abril, a performance do ether atingiu aproximadamente 34% de ganhos, superando a valorização do bitcoin, que apesar de ter alcançado seu topo histórico no dia 14 ao cruzar os 64.000 dólares, acumula uma queda de aproximadamente 5,5% em relação ao início do mês.

Outras criptomoedas também têm mostrado desempenho melhor que o bitcoin nas últimas semanas, como a doge, que valorizou 5.345% no ano mas, segundo especialistas, pode sofrer uma forte correção nos próximos dias.