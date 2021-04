Analista famoso afirma que dogecoin atingiu topo e preço pode cair 50%

Criador do popular indicador técnico conhecido como "Bandas de Bollinger", John Bollinger afirmou nesta quarta-feira, 21, que acredita que a criptomoeda dogecoin, que acumula mais de 5.000% de ganhos no ano, deverá sofrer uma forte correção em breve, podendo cair para menos da metade do seu valor atual.

Em uma mensagem publicada no Twitter, o famoso analista financeiro disse que acreditar que "o preço da dogecoin atingiu um topo importante" e que acredita que o "preço da criptomoeda pode cair 50% em relação à alta de abril".

That really looks like an important top in $DOGE. Lower high in %b versus price, a pair of reversals at the upper Bollinger Band, and BandWidth turned down. I'd look for a 50%+ retrace of the April rally. https://t.co/9ZwlucnJa3

Of course, Elon could make a fool out of me. — John Bollinger (@bbands) April 21, 2021

Na mensagem, ele explica que o indicador Bollinger %B, que quantifica o preço da moeda em relação às Bandas de Bollinger, atingiu uma alta mais baixa que a anterior, criando uma divergência de baixa que pode potencialmente prever uma reversão de tendência no mercado. Além disso, a BandWidth, que é a diferença percentual entre a banda inferior e a banda superior, também diminuiu.

Apesar dos números indicarem uma possível queda no preço da Dogecoin, Bollinger sabe que não é possível garantir o que vai acontecer com o ativo, especialmente no caso de um ativo com tantos fãs e investidores dedicados a promovê-lo: "É claro, Elon Musk pode me fazer de bobo".

A citação ao fundador da Tesla acontece devido ao histórico de Elon Musk de fazer o preço subir a cada uma de suas mensagens sobre a dogecoin nas redes sociais. Os tweets de Elon Musk e outras celebridades, aliás, são considerados fatores preponderantes para a alta da dogecoin em 2021.

Depois de atingir o preço recorde de US$ 0,42 no início da semana - quase 70 vezes o preço registrado nos primeiros dias do ano - a dogecoin opera em queda, negociada atualmente a US$ 0,31, ainda bastante acima do valor ao qual Bollinger acredita que o ativo digital poderá chegar a após a correção.

