Picasso, OsGemeos e Atlético-MG terão NFTs em nova plataforma da Binance

A corretora de criptomoedas Binance anunciou recentemente a sua plataforma de negociação de tokens não-fungíveis, o Binance NFT Marketplace. Agora, a empresa criou a campanha "The 100 Creators", que convidou 100 pessoas e entidades do mundo todo a produzir e vender NFTs na plataforma. Entre os destaques, NFTs do Clube Atlético Mineiro, do artista brasileiro com passagem pela Marvel, Mike Deodato, e até obras físicas de Pablo Picasso e dos grafiteiros OsGemeos.

Segundo a empresa liderada por Changpeng Zhao, o objetivo da campanha é "apoiar e promover criadores inovadores de todo o mundo e destacar NFTs de diferentes culturas". Os destaques são os NFTs que dão direito às obras reais de dois artistas mundialmente conhecidos.

Uma das peças que será tokenizada é “Joga Bonito”, obra feita pela dupla de grafiteiros OsGemeos para a Nike durante a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, que conta com uma caixa desenhada e assinada pelos artistas, um livro que destaca o estilo de jogo do futebol brasileiro, um disco dourado com a musica "Joga Bola", dedicada ao craque Ronaldinho, e um réplica da bola usada na Copa do Mundo de 1958, primeira copa vencida pelo Brasil.

No total foram feitas 2 mil cópias da obra, porém somente 100 contêm a "capa vermelha" especial, e, destas, somente algumas poucas foram assinadas a mão pelos artistas - a obra que será leiloada na Binance é uma delas.

Outra obra física tokenizada e que será leiloada no marketplace da corretora é do artista espanhol Pablo Picasso. A peça que estará disponível no Binance NFT Marketplace é um dos linóleos da série "Grabados Al Linóleo", que teve apenas 520 cópias. O exemplar, de número 163, perteceu ao assistente pessoal de Picasso, Jaime Sabartes, e inclui, além da assinatura do artista, uma dedicatório ao amigo.

"Os NFTs abrem a janela para o futuro do mercado para colecionadores de artes e, neste sentido, traz um valor imensurável para o Binance NFT Marketplace contar com uma obra de um gênio como Picasso logo em seu lançamento. Cássio Gusson é um importante nome da comunidade cripto brasileira. Contar com obras do seu acervo no marketplace é uma chancela importante para o sucesso deste produto", afirma Ricardo Da Ros, diretor da Binance no Brasil, citando o proprietário das obras de Picasso e OsGemeos e responsável pela tokenização de ambas.

Atlético-MG assume protagonismo no setor

Depois de se tornar o primeiro clube do futebol brasileiro a participar da plataforma de NFTs colecionáveis e fantasy game Sorare, o Atlético Mineiro mostra que está levando o mercado de criptomoedas, em especial os tokens não-fungíveis, bastante a sério, e anunciou o lançamento de uma coleção de NFTs que também faz parte da nova campanha da Binance.

Um dos participantes do projeto "The 100 Creators", o Galo desenvolveu uma série de NFTs com camisas históricas da equipe. “Um dos maiores clubes do Brasil e uma das torcidas mais apaixonadas, sem dúvidas. O Atlético Mineiro se destaca fora das quatro linhas, sendo um dos pioneiros a impulsionar o NFT no Brasil e na América do Sul”, disse Ricardo Da Ros, diretor da Binance no Brasil.

Plínio Signorini, CEO do Atlético Mineiro, explicou a decisão de participar do projeto dizendo que o Galo é um clube de vanguarda: "Iniciamos o movimento de NFTs na América Latina", afirmou. "Agora, damos mais um importante passo nos aliando à Binance, grande player global de criptomoedas e criptoativos em geral”.

Além de Picasso, OsGemeos e do time de futebol, a campanha "The 100 Creators" também contará com NFTs de outros criadores importantes ao redor do mundo, como Mike Deodato, que atuou por 24 anos na Marvel, Luke Ross, Joe Bennet, o fotógrafo Paulo del Valle, a marca de calçados Pampili, o time de futebol ucraniano Dínamo de Kiev, entre outros. A plataforma Binance NFT Marketplace será inaugurada em 24 de junho.

