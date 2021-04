De olho em mercado em expansão, Binance cria plataforma para NFTs

Maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de negociação, a Binance anunciou nesta terça-feira, 27, a criação da Binance NFT, um marketplace global para tokens não-fungíveis. A nova plataforma será lançada em junho.

"Nosso objetivo é criar o metaverso mais atraente, com ofertas e colaboradores exclusivos, combinados com uma plataforma digital intuitiva e de fácil uso, para unir artistas, criadores e entusiastas de criptomoedas do mundo inteiro. Além disso, a Binance NFT compartilhará o mesmo sistema de conta da Binance, permitindo que os usuários acessem o marketplace junto com nossas outras ofertas do ecossistema", disse a empresa, em comunicado.

Segundo a empresa, a Binance NFT será inaugurada com dois canais principais, um de tokens "premium", para a listagem de NFTs de artistas consgrados e colaborações mais procuradas, e outro chamado "Mercado de Trading", que permitirá que os usuários criem e negociem NFTs. No primeira, os artistas receberão 90% do valor obtido com as vendas; no segundo, a taxa de processamento das vendas é de 1%, e ainda dá aos criadores dos NFTs um pagamento de royalties nas negociações subsequentes do seu token.

"A Binance atende milhões de usuários em todo o mundo, muitos dos quais agora podem ter acesso ao mercado em expansão de NFTs. Em linha com o nosso compromisso global da liberdade do dinheiro e com a construção de um ecossistema inclusivo, o marketplace da Binance NFT também apoiará os pequenos criadores, fornecendo maior liquidez e taxas mais baratas para os usuários”, disse Changpeng Zhao, CEO da companhia.

O crescimento do mercado de NFTs fez com que surgissem diversos sites focados na negociação desse tipo de token em blockchain. As mais famosas são OpenSea e Rarible, mas muitas outras também têm conseguido espaço no setor, como a MakersPlace, que organizou o leilão da obra do artista Beeple, vendida em parceria com a casa de leilões Christie's por quase 70 milhões de dólares.

A Binance não é a primeira corretora de criptoativos a desenvolver sua própria plataforma de NFTs. A norte-americana Gemini, dos irmãos Winklevoss, tem a Nifty Gateway, que também ocupa posto de uma das maiores plataformas do tipo no mundo.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.