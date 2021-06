MicroStrategy anuncia oferta de ações bilionária para comprar mais bitcoin

Comandada por Michael Saylor, a MicroStrategy, pioneira na alocação de parte de suas reservas no em bitcoin, anunciou nesta terça-feira, 15, que venderá 1 bilhão de dólares em ações para aumentar sua posição no principal criptoativo do mundo.

De acordo com formulário submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a MicroStrategy informou ao órgão regulador que irá lançar uma oferta de títulos no mercado para flexibilizar a venda de até 1 bilhão de dólares de ações ordinárias, que serão utilizados para fins corporativos triviais, incluindo a compra de mais bitcoins.

MicroStrategy Launches “At the Market” Securities Offering for Flexibility to Sell Up to $1 billion of its Class A Common Stock Over Time $MSTRhttps://t.co/qouK8pFmBF — Michael Saylor (@michael_saylor) June 14, 2021

“Pretendemos utilizar o lucro líquido da venda de qualquer ação ordinária de classe A oferecida sob essa proposta para propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin, a menos que seja indicado de outra forma no suplemento aplicável da proposta”

Além disso, mais uma vez, a empresa focada no desenvolvimento de softwares corporativos reiterou a importância de sua estratégia de compra de bitcoins para o seu modelo de negócios, salientando que suas atividades relacionadas à criptomoeda, como o apoio à sua rede, auxiliam no crescimento da MicroStrategy no mercado, fornecendo novas oportunidades para a companhia.

“Acreditamos que nossa estratégia de aquisição de bitcoin é complementar ao nosso negócio de softwares de análise empresarial e serviços, pois acreditamos que nossos bitcoins e atividades relacionadas ao apoio à sua rede aumentam o conhecimento de nossa marca, e podem fornecer oportunidades para garantir novos clientes para nossos serviços de análise”

Pioneira na alocação de parte de suas reservas em bitcoin como uma estratégia de proteção à um cenário econômico com uma alta taxa de inflação, a MicroStrategy detém um total de 92.079 bitcoins adquiridos a um preço médio de 24.450 dólares, que em menos de um ano geraram um lucro de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares.

Com foco no longo prazo, além da oferta de 1 bilhão de dólares de ações ordinárias para a compra de mais bitcoins, na segunda-feira, 7, a companhia anunciou a emissão de títulos de obrigações seniores, uma espécie de oferta de dívida, no valor de 400 milhões de dólares, que também serão utilizados para aumentar a posição da companhia no criptoativo.

