Microsoft e cooperativa brasileira lançam criptoativo lastreado em café

A cooperativa brasileira Minasul anunciou uma parceria com a Microsoft para a criação da Coffee Coin, criptoativo que pretende permitir a troca da produção dos cooperados por produtos como insumos e máquinas.

Segundo Luís Henrique Albinati, diretor de novos negócios da Minasul, com a solução implementada pela fornecedora de tecnologia, Inove, o café dos cooperados é convertido em um padrão monetizado que possibilita a troca do café estocado por mercadorias diversas nas lojas da Minasul, possibilitando a aquisição de produtos de diversos valores, de chapeus a tratores.

O projeto estabelece que um quilo de café verde corresponde a uma Coffee Coin, cujo valor monetário é ajustado diariamente pelo preço do grão na Bolsa de Nova York, obedecendo a padronização dos tipos de café.

Dessa forma, com o uso do Dynamics, armazenado em Azure, nuvem da Microsoft, a Minasul consegue gerenciar as variações do preço diário do café, bem como as compras dos associados em suas lojas simultaneamente, na mesma plataforma de ERP.

“Esta ideia nasceu para facilitar as compras dos nossos associados. Por enquanto, todos os pagamentos são feitos à vista e limitado aos nossos cooperados em nossas lojas, mas nosso objetivo para 2021 é o de transformar o Coffee Coin em uma criptomoeda, o que permitirá o pagamento utilizando-se de operações de crédito. Os produtores têm gastos diversos antes da colheita, assim eles poderão comprar defensivos, ferramentas, implementos agrícolas, dentre outras coisas ao longo do ano para viabilizar sua produção e terão a oportunidade de lastrear a sua aquisição no preço do café daquele dia e fazer o pagamento apenas após a colheita”, explica Albinati.

Cooperativa

A Cooperativa Minasul finalizou recentemente o projeto de implementação do Dynamics em todas as suas áreas de comércio, exportação e armazenagem do café. Em 2020, a Minasul atingiu a marca de mais de 1,8 milhão de sacas de café produzidas.

Segundo Albinati, a migração era necessária para suportar o crescimento exponencial que eles tiveram nos últimos anos.

“Somos uma cooperativa voltada para a inovação. Com o sucesso das aplicações utilizando Azure, Dynamics e associado ao Power BI, decidimos utilizar as mesmas plataformas na área do café, envolvendo todos os processos ali implantados e criando no Dynamics a ‘Vertical Café’. Este ano, toda a nossa plataforma ERP foi posta à prova para vermos a sua performance neste negócio e obtivemos excelentes resultados, com estabilidade em todo o percurso da safra, no ano em que batemos o recorde desde a fundação da cooperativa”, comenta.

Com a utilização da tecnologia, alguns dos maiores benefícios identificados foram a escalabilidade, a alta disponibilidade do sistema, a possibilidade de desenvolver e testar formas de operacionalização, bem como o amadurecimento no nível de conhecimento tecnológico das equipes da própria Minasul.

A Minasul, localizada em Varginha (MG), utiliza também o Microsoft 365 e o Microsoft Teams e também planeja implementar soluções de IoT (Internet das Coisas), automação e inteligência artificial no próximo ano.

“Temos como objetivo para 2021 seguir inovando a caminho do Agro 4.0, como forma de aprimorar não só o nosso trabalho e o dos nossos cooperados, mas também incentivar e colaborar o desenvolvimento tecnológico de todo o mercado”, finaliza Albinati.

por Cointelegraph Brasil

