Maior empresa de cartões do mundo, UnionPay permite pagamento com cripto

A chinesa UnionPay, maior empresa de cartões de crédito e débito do mundo, anunciou parceria com a empresa sul-coreana Danal para oferecer pagamentos com a criptomoeda paycoin ainda em 2020, segundo publicou o site CoinDesk.

Segundo o jornal South China Morning Post publicou nesta quarta-feira, 4, a ideia é oferecer aos consumidores um cartão virtual para usuários da paycoin, que poderão fazer compras utilizando o ativo digital em mais de 30 milhões de lojas que aceitam cartões UnionPay em 179 países.

O cartão poderá ser carregado com a paycoin, mas também com moedas fiduciárias. A paycoin, lançada em 2019, foi desenvolvida na blockchain da Linux Foundation, a HyperLedger, e tem os sul-coreanos como maiores usuários. O criptoativo pode ser negociado em exchanges como Huobi, UpBit e CoinOne, segundo o site oficial do projeto.

Apesar de ter proibido as plataformas de negociação de criptoativos em todo o país, a China permite que os cidadãos locais possuam e negociem os mesmos. Além disso, o país é a primeira grande potência econômica a desenvolver um CBDC, chamado popularmente de iuane digital e que já está em fase de testes.

