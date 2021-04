Google adota Band Protocol e criptomoeda sobe 42% na semana

Na última quinta-feira, 15, o Google Cloud, software de armazenamento de dados e de computação em nuvem do Google, anunciou a incorporação do protocolo blockchain Band, fazendo com que o preço da criptomoeda disparasse mais de 40% na semana.

Negociada na faixa dos 16 dólares durante a semana, a criptomoeda Band atingiu sua máxima histórica na quinta-feira, ultrapassando a marca dos 22 dólares após o anúncio da implementação do protocolo da criptomoeda no Google BigQuery, que é um sistema de gerenciamento de dados, projetado para ativar e fornecer suporte à atividades que sejam relacionadas à inteligência de negócio.

Por conta de seu serviço de oráculo descentralizado, o protocolo da Band permite uma análise mais rápida e eficiente de dados financeiros. De acordo com Kevin Lu, chefe de desenvolvimento da Band, a utilização do protocolo da criptomoeda vai permitir que outros tipos de aplicações do Google, em nuvem ou em blockchain, tenham um oráculo para uma validação de informações mais rápida e precisa.

"Nossas equipes estão capacitando pesquisadores e desenvolvedores para utilizarem oráculos descentralizados para qualquer fonte ou topo de dados externos, independentemente de o aplicativo ter sido originalmente construído na blockchain ou Web 2, através do design flexível de oráculos do protocolo da Band", disse Kevin Lu.

Utilizado como uma forma de coletar dados de diferentes fontes a fim de estabelecer um consenso, um oráculo tem como sua principal função ser um serviço que possibilita que blockchains ou smart contracts recebam informações externas à blockchain na qual ele é executado. Ou seja, o oráculo fornece informações que podem realizar uma ação específica dentro de um determinado acordo, como por exemplo, liberar o dinheiro de uma aposta feita através de um smart contract, após alinhar informações externas com o acordo estabelecido previamente.

Apesar do bitcoin ter vivenciado uma queda em sua cotação no fim desta semana, passando do recorde de 64.500 dólares para os atuais 61.500 dólares, outras criptomoedas têm mostrado desempenho positivo. Além da Band Protocol, a criptomoeda queiridinha de Elon Musk, dogecoin, é outra que vive sua cotação mais alta nesta sexta-feira.

