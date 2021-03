Gestora bilionária pede aprovação de ETF de bitcoin com apoio do Morgan Stanley

A NYDIG, subsidiária para criptoativos da Stone Ridge Asset Management, gestora com mais de 55 bilhões de reais em ativos, enviou documentação à SEC solicitando aprovação para começar a negociar um ETF de bitcoin nos Estados Unidos.

Esta não é a primeira vez que o órgão regulador recebe esse tipo de pedido. Diversas empresas já tentaram aprovar um ETF de bitcoin e outros criptoativos no país, e a resposta da SEC sempre foi negativa — em agosto de 2018, por exemplo, a autarquia chegou a rejeitar oito propostas do tipo em um único dia.

No entanto, com o crescimento do mercado de criptoativos e a recente aprovação de um ETF de bitcoin no Canadá, o mercado vê o órgão regulador mais propenso a aceitar alguma dessas propostas — além da NYDIG, empresas de investimento como VanEck e Valkyrie também já fizeram pedidos semelhantes neste início de ano.

O pedido da NYDIG mostra que a empresa está trabalhando com o Morgan Stanley no desenvolvimento do seu ETF de bitcoin e inclui o nome do banco como um participante autorizado.

Um ETF de bitcoin listado nos EUA é bastante aguardado pelo mercado de criptoativos, já que, por ser um produto no qual participantes do mercado financeiro estão mais familiarizados e por ser totalmente regulamentado, seria mais facilmente negociável, ajudando a impulsionar o acesso aos criptoativos por investidores ainda de fora deste mercado.