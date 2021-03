Canadá aprova ETF de bitcoin e cria expectativa sobre EUA seguir o mesmo caminho

O órgão regulador financeiro do Canadá aprovou na última quinta-feira, 11, o primeiro ETF (Exchange Traded Fund) de bitcoin a ser negociado publicamente na América do Norte.

Segundo a gestora Purpose Investments, o ETF buscará replicar o preço do bitcoin, menos as taxas de administração, e será negociado na Bolsa de Valores de Toronto com a sigla BTCC.

O BTCC será custodiado pela Cidel Trust Company e subcustodiado pelo Gemini Trust Company, empresa dos irmão Tyler e Winklevoss.

O lançamento do ETF de bitcoin canadense aumenta as expectativas sobre a aprovação de um produto semelhante pela Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulados dos Estados Unidos. Diversas empresas já solicitaram aprovação para fazer isso, mas o órgão ainda não aprovou nenhum.

Segundo Sui Chung, CEO da CF Benchmarks, que falou à Business Insider, o BTCC é um "mais um passo em direção à uma ETF de bitcoin aprovado pelos Estados Unidos" e demonstra como os reguladores norte-americanos estão se familiarizando com os criptoativos.

A aprovação de um ETF de bitcoin nos EUA é visto como fundamental para a consolidação do mercado de criptoativos no mundo, já que é um produto simples, acessível e muito comum no país, tanto por investidores institucionais quanto comuns.

Nesta semana, também foi lançado o ETF de criptoativos da gestora brasileira Hashdex, em parceria com a Nasdaq. Primeiro ETF de criptoativos do mundo, o produto está listado na Bolsa de Valores de Bermudas.

