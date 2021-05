FTX é avaliada em US$ 20 bilhões em rodada de captação bilionária

Comandada por Sam Bankman-Fried, a FTX, uma das mais famosas corretoras de criptoativos do mundo, está concluindo sua mais recente rodada de investimentos, que avaliou a empresa em aproximadamente 20 bilhões de dólares e pode alcançar uma captação de 1 bilhão de dólares.

A rodada de investimento tem como objetivo aumentar e desenvolver as relações da FTX com grandes empresas e expandir seus negócios além do mercado de criptoativos deve ser concluída em junho e, de acordo com fontes próximas das negociações, deve captar um valor que parte de 400 milhões de dólares e pode alcançar o patamar de 1 bilhão de dólares.

Com previsão para ser concretizada no próximo mês, a rodada de investimento avaliou a corretora de criptomoedas em cerca de 20 bilhões de dólares, entretanto, ainda não há informações sobre quem está liderando a rodada.

Com 85 milhões de dólares de taxas de receitas em 2020, a corretora que negociou mais de 100 bilhões de dólares no mercado de futuros do bitcoin é uma das mais famosas no mercado, ganhando destaque por conta da sua agilidade em lançar novos produtos para os usuários de sua plataforma, oferecendo um grande portfolio de opções para negociação de derivativos de criptomoedas.

Assim como a FTX, outras corretoras de criptoativos têm realizado rodadas de investimento, captando milhões de dólares, como por exemplo, a Bitso. Estreando no Brasil em 2020 apenas para institucionais, a Bitso anunciou no início de maio o resultado de sua mais recente aporte de investimento, que com o objetivo de expandir os negócios da corretora na América Latina, captou aproximadamente 250 milhões de dólares.