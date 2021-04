Bill Miller defende bitcoin: "volatilidade é o preço da performance"

Criador do fundo de investimentos Miller Value Partners, o lendário investidor Bill Miller afirmou, na última terça-feira, 20, em entrevista ao canal de TV norte-americano CNBC, que o bitcoin é "como ouro digital" e, enquanto a demanda continuar crescendo, a volatilidade será o preco a se pagar pela performance da criptmoeda, cuja valorização nos últimos meses supera, de longe, a maioria das outras classes de ativos.

Durante a entrevista, o investidor de Wall Street defendeu a tese de que o bitcoin é a versão digital do ouro, afirmando que a criptomoeda, enquanto reserva de valor, é superior ao metal precioso, pontuando vantagens como divisibilidade e portabilidade: "O bitcoin pode ser facilmente transportado e pode ser enviado para qualquer lugar do mundo se você tiver um smartphone, então, como reserva de valor, ele é uma versão muito melhor do que o ouro".

Para Bill, existem muitas formas de enxergar o atual momento do bitcoin e de seu mercado. Por essa perspectiva, o investidor ressaltou que a criptomoeda não está em uma bolha e afirmou: "Este é o ínico de sua popularização".

Ainda sobre as interpretações do momento do bitcoin, Miller explicou que o aumento expressivo na demanda do ativo nos últimos anos criou um espaço para altas ainda maiores: "Sua oferta está crescendo 2% ao ano, enquanto sua demanda está aumentando ainda mais rápido. Isso é tudo que você precisa saber, porque demonstra que o ativo está indo mais longe".

Em relação às constantes flutuações na cotação do ativo, o investidor disse que esse é o preço a ser pago pelo alto desempenho do bitcoin, comparando o investimento na criptomoeda com a alocação em títulos públicos.

"Com o bitcoin, a volatilidade é o preço que você paga pelo alto desempenho... Há 15 trilhões de dólares alocados em títulos com rendimento negativo lá fora, por que você tem isso quando pode possuir algo que, pelo menos, tem potencial para subir?", complementou o bilionário.

Bill Miller se tornou uma lenda em Wall Street por ter superado a performance do índice S&P 500 durante 15 anos consecutivos, fato que não foi alcançado por nenhum outro gestor de fundos de investimentos nos EUA.

Assim como Miller, outros grandes investidores americanos também reconheceram recentemente o potencial do bitcoin. Em janeiro deste ano, Ray Dalio, fundador da Bridge Water Associates, que gerencia quase 800 bilhões de reais em ativos, publicou um arigo em seu Linkedin, evidenciando sua percepção sobre a criptomoeda, que foi chamada por ele de "uma invenção incrível".

