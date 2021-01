Criador de fundo bilionário, Ray Dalio fala sobre bitcoin: “Uma invenção incrível”

Em artigo publicado no Linkedin, o lendário investidor e gestor de fundos de hedge Ray Dalio falou o que pensa sobre o bitcoin, o qual chamou de “uma invenção incrível”. No texto, intitulado “O que eu realmente penso sobre o bitcoin”, o criador da Bridgewater Associates mostrou enorme admiração pelo ativo digital, mas também citou o que enxerga como riscos e desconfianças.

Publicado na noite da última quinta-feira, 28, o texto foi um dos motivos por trás da alta que chegou a mais de 20% no preço da criptomoeda na manhã desta sexta-feira — sua empresa é, afinal, gestora de quase 800 bilhões de reais em ativos.

“O bitcoin é uma invenção incrível. Ter inventado um novo tipo de dinheiro por meio de um sistema programado em computador, que funcionou por cerca de 10 anos e está rapidamente ganhando popularidade como um tipo de dinheiro e uma reserva de valor é uma realização incrível”, disse Dalio, que abriu seu texto dizendo não ser um especialista no assunto, sugerindo que os leitores não utilizem sua opinião como base para tomada de decisões.

“Por tudo o que está acontecendo no mundo, além da crescente necessidade por dinheiro e ativos de reserva de valor que sejam escassos, também cresce a necessidade por ativos que possam ser guardados privadamente. Como não existem muitos ativos assim, e como eles têm um mercado relativamente pequeno, existe a possibilidade do bitcoin e seus concorrentes atenderem a essa necessidade”, continuou. “Parece que o bitcoin foi bem-sucedido ao cruzar a linha entre ser uma ideia altamente especulativa que poderia muito bem desaparecer no curto prazo, para algo que provavelmente estará por aí e terá algum valor no futuro”.

Apesar da admiração e do otimismo em relação ao futuro do ativo, Ray Dalio também levantou questões que considera arriscadas em relação à criptomoeda: “Quando o Departamento de Defesa não consegue proteger seus sistemas contra hackers, você seria inocente de ficar totalmente confortável com a ideia de que ativos digitais não podem ser hackeados”.

O investidor também citou a questão regulatória, dizendo que é a que mais lhe preocupa: “Eu suspeito que o maior risco para o bitcoin é o seu sucesso, porque se tiver sucesso, o governo tentará matá-lo, e eles têm muito poder para fazer isso”.

Ray Dalio ainda contou que solicitou cálculos à equipe da Bridgewater, numa tentativa de prever o futuro da criptomoeda: “Eles pintaram uma imagem de bastante incerteza. É por isso que, para mim, o bitcoin se parece com uma opção de longa duração em um cenário de enorme incerteza, no qual eu poderia colocar algum dinheiro que eu não me preocuparia se perdesse 80% dele”.

Apesar das ressalvas, o bilionário finalizou: “Por outro lado, acredite em mim quando falo que eu e meus colegas na Bridgewarer estamos focados em alternativas de ativos de reserva de valor”.

Depois da publicação do texto de Ray Dalio e dos tweets de Elon Musk sobre o bitcoin, o ativo saltou de 32 mil para 38.500 dólares. Depois da alta, entretanto, experimentou uma queda e atualmente é negociado perto de 35 mil dólares.