Aproveitando a queda: MicroStrategy compra mais US$ 10 milhões em bitcoin

Nesta terça-feira, 18, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, anunciou a compra de mais 10 milhões de dólares em bitcoin pela companhia, acrescentando mais 229 bitcoins às reservas da empresa, que agora possui 92.079 unidades do criptoativo.

Em uma publicação feita no Twitter, Michael Saylor divulgou a compra mais recente da MicroStrategy, que adquiriu mais 229 bitcoins a um preço médio de 43.663 dólares, cerca de 21% abaixo da última compra realizada na última quinta-feira, 13, demonstrando o apetite da companhia em continuar adicionando mais bitcoins às suas reservas por um preço mais baixo.

MicroStrategy has purchased an additional 229 bitcoins for $10.0 million in cash at an average price of ~$43,663 per #bitcoin. As of 5/18/2021, we #hodl ~92,079 bitcoins acquired for ~$2.251 billion at an average price of ~24,450 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/fU6LN4WbKI

— Michael Saylor (@michael_saylor) May 18, 2021