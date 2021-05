Apple abre vaga para especialista em criptoativos e pode entrar no setor

Com uma capitalização de mercado acima de 2 trilhões de dólares, a Apple, a maior fabricante de smartphones do mundo, publicou nesta quarta-feira, 26, que está buscando um especialista em criptoativos para liderar seu programa de pagamentos alternativos, sugerindo que a empresa pode ingressar no setor.

De acordo com a vaga publicada em seu site, a Apple está buscando um novo colaborador que tenha mais de cinco anos de experiência com métodos de pagamentos alternativos, como criptomoedas. A posição aberta pela gigante norte-americana é de gerente de desenvolvimento de negócios, responsável por liderar a divisão de pagamentos alternativos da empresa e estabelecer parcerias dentro do setor.

“Procuramos um profissional que tenha experiência em alternativas globais e soluções de pagamentos emergentes. Precisamos de sua ajuda na estruturação de parcerias e de modelos comerciais, definindo os parâmetros de implementação, identificando quais são os principais participantes do mercado e gerindo relacionamentos com parceiros estratégicos no setor de pagamentos alternativos. Esta posição será responsável pelo desenvolvimento de negócios ponta-a-ponta, incluindo a seleção de parceiros, negociação e fechamento de acordos comerciais e, também, pelo lançamento de novos projetos”, comunicou a Apple no anúncio da vaga.

Além da Apple, outras empresas também estão buscando novos colaboradores para expandirem sua atuação para o setor de criptoativos e, para desenvolverem novas aplicações em blockchain. Recentemente, empresas como BTG Pactual, IBM, Baye, Ripio anunciaram uma série de vagas para pessoas que buscam trabalhar com criptomoedas e blockchain, explicitando um grande aumento do setor no Brasil.

