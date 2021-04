Quer trabalhar com blockchain e criptomoedas? Confira 70 vagas no setor

Por conta da grave crise econômica que assola o Brasil, conquistar uma vaga no mercado de trabalho se tornou uma tarefa ainda mais difícil. Entretanto, por conta do grande crescimento no mercado de criptoativos nos últimos meses, empresas como BTG Pactual, Binance, Mercado Bitcoin, Bayer e outras estão recrutando candidatos que tenham conhecimentos em blockchain e criptomoedas.

Mercado Bitcoin

Considerada a maior plataforma nacional de criptomoedas, o Mercado Bitcoin pretende contratar para os mais diferentes setores. Trader, analista educacional, gestor de produtos, especialista em negócios e desenvolvedor full stack, essas são algumas das 31 vagas disponíveis para trabalhar na corretora. A proposta da plataforma é de recrutar profissionais que sejam entusiastas de novas tecnologias e que queiram revolucionar o mercado financeiro.

Binance

Desde sua chegada ao Brasil, uma das maiores corretoras do mundo, a Binance, já contratou diversos profissionais, e continua em busca de brasileiros com conhecimentos de cripto e blockchain. Com o mercado bem aquecido e com a expansão da empresa, as vagas tem aumentado cada vez mais. No momento, de acordo com o Linkedin da empresa, existem 10 vagas abertas, sendo que a maioria delas são destinadas à desenvolvedores de software, que queiram ajudar a inovar e construir o futuro do mercado financeiro.

Bayer

A Bayer, uma das maiores empresas da indústria química e farmacêutica, está contratando um coordenador de tecnologia e plataforma. De acordo com a descrição da vaga, presente no Linkedin da companhia, o escopo envolve um foco em tópicos como ciência da computação, tecnologia das coisas (IoT), realidade virtual, inteligência artificial, alinhado a um envolvimento em novas tendências da tecnologia da informação que possam ajudar a Bayer a crescer como, por exemplo, aplicações em blockchain.

IBM

Gigante do mercado de tecnologia e soluções de sistemas empresariais, a IBM está com 12 vagas abertas, que tem como foco principal, jovens aprendizes e estagiários. De acordo com a descrição das vagas publicadas pela companhia em seu Linkedin, os novos colaboradores precisam ter disposição para enfrentar os desafios nas frentes de Watson, Blockchain, IoT e Security, sendo protagonistas no desenvolvimento de novas soluções para os clientes da IBM.

Ripio

Com foco na construção de produtos financeiros baseados em tecnologia blockchain, a Ripio está contratando um analista de Atendimento ao Cliente. De acordo com a descrição da vaga, o candidato irá atuar no atendimento às demandas dos clientes, buscando oferecer a solução mais clara possível, além de promover uma maior integração entre os times de atendimento ao cliente na América Latina.

BTG Pactual

Considerado o maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual busca novos colaboradores que possuam conhecimentos de blockchain e criptomoedas. São duas vagas disponíveis para atuar na unidade de varejo digital como analista de tecnologia (Frontend e Fullstack). De acordo com a descrição das vagas, o foco do trabalho será na criação e desenvolvimento de sistemas relacionados ao mercado de ativos digitais e criptomoedas.

Bitso

Uma das maiores corretoras da América Latina, a Bitso, está com 10 vagas abertas para novos colaboradores no Brasil. De acordo com o mural de vagas da corretora no Linkedin, a Bitso procura por profissionais que acreditam no potencial das criptomoedas e sua tecnologia para a construção de um sistema financeiro justo, aberto, transparente e global. Líder de negócios, gestor de marca, profissional de marketing de desempenho e redator criativo são algumas das posições disponíveis para quem busca trabalhar na Bitso.

Coinext

Criada em 2018 e com mais de 130 mil clientes, a Coinext, uma das corretoras mais famosas do Brasil, procura por novos colaboradores para fazerem parte da era dos ativos digitais. Com o propósito de fazer com que novas formas de investimentos e ativos digitais estejam ao alcance de todos, democratizando o acesso ao mundo financeiro, a Coinext busca por um assessor de imprensa, um analista de suporte e um desenvolvedor Fullstack. Além disso, a corretora também disponibilizou em seu site um banco de talentos, permitindo que candidatos que procuram um escopo diferente dos divulgados também seja visto pelos recrutadores.

