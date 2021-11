Cripto de corretora lidera ganhos no mês após ações de marketing nos EUA

O preço do token CRO, a criptomoeda nativa da plataforma Crypto.com, mais do que triplicou em novembro, se tornando o ativo digital com melhor performance do mês entre aqueles com valor de mercado superior a 10 bilhões de dólares.

O resultado vem após o anúncio de novas iniciativas de marketing envolvendo a marca, como a contratação do ganhador do Oscar, Matt Damon, para estrelar sua campanha publicitária, e a compra dos direitos de propriedade de nome da arena multiuso que é casa do Los Angeles Lakers, da NBA.

A corretora de criptomoedas e emissora de cartões de crédito, fundada em 2016, já tem um valor de mercado de mais de 17 bilhões de dólares, se tornando a empresa com a melhor performance de novembro entre os ativos digitais, registrando um aumento de 12 bilhões de dólares no último mês, de acordo com dados da Messari.

No momento, o preço da CRO é de aproximadamente 0,70 dólar, com alta mensal acumulada de 226%. Em comparação, o segundo lugar ficou com a AVAX, criptomoeda nativa do blockchain Avalanche, que obteve alta de “apenas” 83%. O preço do bitcoin, maior criptomoeda do mundo, caiu 3,5% em novembro.

“As recentes iniciativas de marketing da Crypto.com certamente desempenharam um papel nos ganhos da CRO”, afirmou Clara Medalie, líder do time de research da Kaiko, provedora de dados do mercado.

Em 17 de novembro, a Crypto.com comprou os direitos de propriedade de nome do Staples Center, e no fim do mesmo mês, contratou Matt Damon para estrelar uma campanha de 100 milhões de dólares chamada “A sorte favorece os corajosos”.

Em adição às iniciativas de marketing globais, a Crypto.com anunciou que seria uma parceira oficial da Copa Libertadores, maior competição de alto nível do futebol na América Latina.

“As corretoras estão aumentando seu investimento em iniciativas de marketing para impulsionar o reconhecimento de marca, e isso anda tendo um forte efeito nos preços de tokens, que historicamente são bastante reativos aos anúncios otimistas de corretoras”, afirmou Medalie.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

