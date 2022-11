Criador de criptomoeda que caiu 99,9% pediu para funcionário manipular preços

O empresário Do Kwon, responsável pela criação do blockchain Terra, teria pedido para um de seus funcionários "alterar artificialmente" o preço da criptomoeda da rede, a Luna, de acordo com um membro do Ministério Público envolvido no processo contra o desenvolvedor que se desenrola na Coreia do Sul.

As informações foram compartilhadas pelo oficial em uma entrevista com o site sul-coreano Naver, em que ele diz que "não posso revelar os detalhes, mas foi um histórico de conversas em que Kwon ordenou especificamente a manipulação de preços".

O pedido teria sido feito para que a Luna atingisse um determinado valor, dentro da lógica de reduzir a volatilidade do criptoativo para favorecer outra criação de Kwon, a stablecoin UST. Diferentemente de outros ativos do tipo, ela sustentava sua paridade com o dólar por meio de reservas na criptomoeda.

Por causa disso, a cotação da Luna era importante para sustentar a capacidade da UST de ser usada como stablecoin. Em 2022, quando a criptomoeda começou a cair, houve a perda da paridade, levando a uma desconfiança por parte dos investidores e uma retirada em massa de investimentos.

Nesse processo, a Luna registrou uma queda de 99,9%, o que acarretou em uma série de prejuízos para quem investiu na criptomoeda.

Desde então, Kwon passou a ser investigado pela Coreia do Sul, acusado de ter enganado investidores e dado garantias sobre o funcionamento da UST que acabaram não se confirmando. Segundo o site sul-coreano, foi expedido um pedido de prisão do empresário no país.

A Interpol também incluiu o criador da criptomoeda em uma lista de procuradas, mas a sua localização é desconhecida até o momento. De acordo com o Naver, autoridades acreditam que Kwon estaria escondido em algum país na Europa.

Procurados pelo site, os advogados de Kwon negaram que ele tenha feito o pedido de manipulação de preço da criptomoeda, e reafirmaram que ele é inocente das acusações no processo movido por autoridades da Coreia do Sul.

Ainda nesta semana, um grupo de mais de 300 investidores processou o criador da Luna pelas perdas que tiveram. Eles pedem uma indenização de US$ 57 milhões (R$ 286 milhões, na cotação atual), que seria equivalente às perdas sofridas após a quebra da criptomoeda.

