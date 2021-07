Corretoras reduzem limite de alavancagem para negociação de criptomoedas

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociações, anunciou a redução do limite máximo de alavancagem que seus usuários podem utilizar para negociar contratos de futuros, apenas um dia após a corretora de derivativos de criptoativos FTX anunciar a mesma medida, em movimento que pode ser visto como uma tentantiva de evitar cenário desfavorável diante da pressão regulatória que pode estar se aproximando do setor.

O novo limite é de 20 vezes, informou o CEO e fundador da corretora, Changpeng Zhao (CZ), no Twitter - o limite antigo era de 100 vezes.

A Binance impôs a limitação aos novos usuários no dia 19 de julho e irá gradualmente expandir a regra para todos, disse CZ.

O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, anunciou, em um tweet no domingo (25), que uma mudança similar está acontecendo em sua plataforma.

Zhao não informou o motivo da decisão, mas disse que tais mudanças foram realizadas em nome da proteção dos clientes.

Uma matéria do The New York Times, em 23 de julho, indicou que negociações de criptoativos com alavancagens tão altas seria arriscado, gerando movimentos regulatórios iminentes contra a prática, segundo o ex-presidente da U.S. Securities and Exchange Commission, Timothy Massad, ouvido pela publicação.

O fundador da Binance ainda informou que “a volatilidade é ampliada pela alavancagem”, de acordo com a matéria do jornal novaiorquino.

Na série de tweets em que anunciou a mudança na FTX, Bankman-Fried disse que a alta alavancagem é apenas uma pequena parte das posições, e não fornece uma grande contribuição à volatilidade. Para ele, muitos dos argumentos contrários “erram o alvo”.

As corretoras estão mais preocupadas quanto aos parafusos regulatórios se apertando para as negociações com margem. A Huobi suspendeu o serviço para usuários chineses em junho.

Alavancagem é uma espécie de empréstimo que os investidores tomam com a corretora para operar com valores maiores do que aquele que possuem de saldo. Assim, buscam lucros maiores com as operações - o contrário, entratanto, também é verdadeiro, e esse tipo de operação pode multiplicar os prejuízos.