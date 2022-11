Corretora FTX diz que sofreu ataque hacker após perda de R$ 3,19 bilhões

O conselheiro-geral da FTX, Ryne Miller, disse neste sábado, 12, que a corretora foi vítima de um ataque hacker ao mesmo tempo em que cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,19 bilhões, na cotação atual) foram movimentados para fora da exchange.

Miller fez o comunicado pelo canal oficial da empresa na rede social Telegram. "FTX foi hackeada. Os aplicativos FTX estão com um malware. Exclua-os. O bate-papo está aberto. Não vá no site FTX, pois pode baixar Trojans", alertou o funcionário.

Horas antes, Miller havia informado que "após os pedidos de falência pelo Capítulo 11 - FTX US e FTX iniciaram medidas cautelares para mover todos os ativos digitais para cold wallets. O processo foi acelerado esta noite - para mitigar os danos ao observar transações não autorizadas".

Antes disso, Miller disse em outro post que estaca "investigando anormalidades com movimentos de carteira relacionados à consolidação de saldos da FTX entre exchanges - fatos estão confusos, pois outros movimentos não são claros".

Até o momento, a FTX não esclareceu se a quantia movimentada faz parte da operação de transferência para cold wallets - em que não há movimentação de ativos - ou se o valor teria sido movimentado pelos responsáveis pelo suposto ataque hacker.

No mesmo dia, a empresa Bitfinex moveu pouco mais de US$ 30 milhões convertidos na stablecoin Tether para uma lista negra, indicando que os valores tinham origem ilegal. O diretor de tecnologia da companhia, Paolo Ardoino, compartilhou um tweet que atribuiu a quantia ao ataque hacker contra a FTX.

Já o CEO da corretora de criptoativos Kraken, Dyma Budorin, disse no Twitter que alguém de dentro da FTX teria sido responsável pela transferência, que ele chamou de "golpe de retirada". Segundo ele, uma conta na Kraken foi usada como destino para parte do total retirado.

A FTX declarou falência nesta semana após a revelação de que a exchange, a segunda maior do mundo, tinha sérios problemas de liquidez, com dívidas elevadas e uma incapacidade de cobrir as retiradas de seus clientes. O fundador da companhia, Sam Bankman-Fried, renunciou ao cargo de CEO.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok